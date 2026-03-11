Curatis et Neupharma annoncent la signature d’un accord de licence exclusive pour le développement et la commercialisation au Japon du corticoréline (C-PTBE-01) dans le traitement de l’œdème cérébral péritumoral

LIESTAL, Suisse et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX : CURN) et Neupharma Co., Ltd. (« Neupharma »), une société pharmaceutique japonaise spécialisée dans les troubles oncologiques, immunologiques, pulmonaires et cardiaques, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord exclusif de licence et de développement pour la corticoréline (C-PTBE-01) au Japon.

Selon les termes de l’accord, Neupharma obtiendra les droits exclusifs pour développer et commercialiser la corticoréline pour le traitement de l’œdème cérébral péritumoral (PTBE) au Japon. Le PTBE est une affection associée aux tumeurs pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement ciblé approuvé. Neupharma financera et mènera un essai clinique pivot au Japon afin d’appuyer la demande d’autorisation de mise sur le marché dans ce pays. Curatis recevra des paiements initiaux et des paiements d’étape pour la réalisation d’objectifs réglementaires et commerciaux d’un montant total pouvant atteindre 83,5 millions CHF, ainsi que des redevances sur les ventes futures au Japon atteignant 20 %.

L’accord stipule que la corticoréline devrait être initialement introduite au Japon pour les enfants et les adolescents. Une réunion avec l’autorité japonaise de réglementation des médicaments PMDA afin de discuter de l’étude permettant l’enregistrement est prévue pour l’été 2026, et l’étude clinique devrait débuter en 2027.

Parallèlement, les travaux préparatoires à l’étude pivot de phase 3 en vue d’une autorisation aux États-Unis et en Europe, ainsi que les activités de partenariat mondial, se déroulent comme prévu.

Corticoréline / C-PTBE-01

Le principal produit candidat de Curatis, le C-PTBE-01 (corticorelin), est en cours de développement pour le traitement de l’œdème cérébral péritumoral (PTBE). Le PTBE est associé à de nombreuses tumeurs cérébrales primaires et métastatiques (secondaires), souvent en relation avec des métastases causées par le cancer du poumon, le cancer du sein, le mélanome et le cancer colorectal. Le PTBE entraîne une altération des fonctions cérébrales due à l’accumulation de liquide extracellulaire autour de la tumeur et peut provoquer des symptômes tels que des maux de tête, des vomissements et des dysfonctionnements neurologiques tels que paralysie, troubles de la parole, problèmes visuels et altération de l’état mental. Le traitement standard du PTBE consiste en l’utilisation de corticostéroïdes, qui ont souvent des effets secondaires graves tels que myopathie sévère, altération du métabolisme du glucose, fonte musculaire, prise de poids anormale, ostéoporose, gastrite, saignements gastro-intestinaux, hypertension et changements de personnalité. De plus, les corticostéroïdes peuvent également contrecarrer certains traitements anticancéreux tels que la chimiothérapie ou les immunothérapies émergentes qui reposent sur un fonctionnement adéquat des lymphocytes T, lequel est altéré par les corticostéroïdes.

La corticoréline (hCRH), un polypeptide endogène de 41 acides aminés, a démontré en phase préclinique (in vivo) sa capacité à avoir un effet positif sur la barrière hémato-encéphalique après une perturbation due à la tumeur maligne sous-jacente. Dans deux études cliniques menées chez des patients atteints de PTBE, la corticoréline a démontré son potentiel à réduire considérablement, voire dans certains cas à remplacer complètement, l’utilisation de stéroïdes, ce qui peut réduire ou éviter les effets secondaires graves liés aux glucocorticoïdes et, par conséquent, améliorer la qualité de vie. Rien qu’aux États-Unis, plus de 150 000 patients souffrent de PTBE. Le marché potentiel de la corticoréline est donc estimé à plus de 1 milliard USD par an. La corticoréline est un médicament expérimental qui n’est pas approuvé pour un usage thérapeutique aux États-Unis ou en dehors des États-Unis.

À propos de Curatis

Curatis Holding AG est une société cotée en bourse (CURN.SW) se concentrant sur le développement avancé et la commercialisation de médicaments pour les maladies rares et les soins spécialisés. Curatis dispose d’un portefeuille de plus de 40 produits et d’un pipeline de médicaments orphelins et spécialisés. Plus d’informations sont disponibles sur www.curatis.com.

À propos de Neupharma

Neupharma est une société basée à Tokyo, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments innovants pour les maladies rares et évolutives au Japon. L’équipe a développé et lancé avec succès plusieurs produits, notamment dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et de l’oncologie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neupharma.jp.

Avis de non-responsabilité :

Les informations contenues dans ce communiqué de presse et dans tout lien vers notre site Web indiqué ici ne sont pas destinées à être utilisées dans un pays ou une juridiction ou par des personnes pour lesquelles une telle utilisation constituerait une violation de la loi. Si tel est votre cas, vous n’êtes pas autorisé à accéder à ces informations ou à les utiliser.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » qui sont basées sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles nous concernant et concernant notre secteur d’activité. Les déclarations prospectives incluent, sans s’y limiter, toute déclaration qui peut prédire, prévoir, indiquer ou impliquer des résultats, des performances ou des accomplissements futurs, et peuvent contenir les mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « croire », « anticiper », « s’attendre à », « estimer », « avoir l’intention de », « projeter », « planifier », « continuera probablement », « résultera probablement », ou des mots ou phrases ayant une signification similaire. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations, car de par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, notamment des facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques échappant au contrôle du groupe Curatis, qui peuvent faire en sorte que les activités, la stratégie ou les résultats réels de Curatis diffèrent matériellement des déclarations prospectives (ou des résultats antérieurs). Pour tout facteur susceptible d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, veuillez consulter les facteurs de risque inclus dans notre prospectus de cotation en relation avec le Regroupement d’entreprises. Curatis Group ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou autres. Il convient en outre de noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les personnes souhaitant obtenir des conseils sont invitées à consulter un conseiller indépendant.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’offres d’achat ou de souscription de titres. Ce communiqué de presse n’est pas un prospectus au sens de la loi suisse sur les services financiers ni un prospectus au sens de toute autre loi applicable.

Certaines informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été arrondies et, par conséquent, les chiffres indiqués comme totaux dans ce communiqué de presse peuvent varier légèrement par rapport à l’agrégation arithmétique exacte des chiffres qui les précèdent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.