Andersen Global étend sa présence en Afrique avec l'ajout de Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Afrique grâce à un accord de collaboration avec Bravura, un cabinet indépendant de conseil fiscal et financier reconnu basé en Afrique du Sud et en Namibie.

Fondée en 1999, Bravura fournit des services de conseil fiscal et financier aux sociétés cotées et aux sociétés privées, aux entrepreneurs et aux familles à haut patrimoine de la région. Bravura combine une expertise financière approfondie et une approche entrepreneuriale pour proposer des stratégies sur mesure qui créent de la valeur. L'équipe multidisciplinaire du cabinet fournit des services de conseil dans les domaines de fusions et acquisitions, de levée de capitaux, de restructuration d'entreprises et de planification successorale. En outre, le cabinet propose des solutions de stratégie fiscale et comptable, de structuration fiscale internationale, de mobilité internationale et de conformité en matière de contrôle des changes.

« Chez Bravura, nous sommes déterminés à redéfinir les normes et à fournir des solutions sur mesure, axées sur les résultats, qui créent une valeur durable pour nos clients », a indiqué Ian Matthews, responsable du développement des affaires chez Bravura. « Notre collaboration avec Andersen Global nous permet de tirer parti de sa plateforme mondiale et de développer des relations de travail avec des professionnels du monde entier qui partagent notre engagement indéfectible envers l'excellence, l'intégrité et la performance. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen, a ajouté : « L’expérience éprouvée et l'approche tournée vers l’avenir de Bravura en font un atout précieux pour notre plateforme. L'expertise approfondie et la connaissance du marché local de ce cabinet complètent nos capacités en Afrique et renforcent notre capacité à fournir des solutions multidisciplinaires intégrées à nos clients dans la région et à l’échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composée de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 1 000 localités grâce à ses cabinets membres et ses cabinets partenaires.

