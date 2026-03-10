United UATP, gestito da TreviPay, amplia a nuovi mercati globali il programma di fatturazione dei viaggi aziendali

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, la rete globale che consente alle organizzazioni di semplificare i processi di pagamento e ampliare le loro capacità di pagamento, ha annunciato oggi l'espansione del programma gratuito di fatturazione UATP di United Airlines ("United UATP"), gestito da TreviPay, verso Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Questa espansione offre nuove opportunità per i clienti aziendali e le agenzie di viaggio in queste regioni di accedere ai vantaggi di United UATP, tra cui la riconciliazione gratuita e ottimizzata delle spese di viaggio.

