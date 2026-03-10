United UATP, gestito da TreviPay, amplia a nuovi mercati globali il programma di fatturazione dei viaggi aziendali
United UATP, gestito da TreviPay, amplia a nuovi mercati globali il programma di fatturazione dei viaggi aziendali
L'ingresso in mercati strategici in Europa, Australia e Nuova Zelanda rafforza ulteriormente la capacità di United Airlines di rivolgersi a clienti aziendali e alle agenzie di viaggio con servizi di fatturazione gratuiti, opzioni di pagamento flessibili per i viaggi aerei e strumenti di reportistica avanzati
WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, la rete globale che consente alle organizzazioni di semplificare i processi di pagamento e ampliare le loro capacità di pagamento, ha annunciato oggi l'espansione del programma gratuito di fatturazione UATP di United Airlines ("United UATP"), gestito da TreviPay, verso Europa, Australia e Nuova Zelanda.
Questa espansione offre nuove opportunità per i clienti aziendali e le agenzie di viaggio in queste regioni di accedere ai vantaggi di United UATP, tra cui la riconciliazione gratuita e ottimizzata delle spese di viaggio.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
CONTATTI PER I MEDIA:
UATP: Wendy Ward, wendy.ward@uatp.com
TreviPay: Ann Spencer, The Fletcher Group, ann@fletchergroupllc.com, 416 561 7623
United Airlines: media.relations@united.com