-
Verifone en Thales maken naadloze wereldwijde connectiviteit voor betaalterminals mogelijk
Share
- Thales heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Verifone, een wereldwijde marktleider op het gebied van betaalterminaloplossingen. Met deze samenwerking wil het de volgende generatie point-of-sale (POS)-terminals van Verifone verbinden met behulp van Thales eSIM-technologie.
- De samenwerking heeft tot doel de implementatie van apparaten te vereenvoudigen en veilige, flexibele connectiviteit voor betaalterminals wereldwijd mogelijk te maken, omdat connectiviteit gedurende de hele levenscyclus van het apparaat op afstand kan worden geleverd, beheerd en bijgewerkt.
- Door gebruik te maken van het Thales eSIM-beheerplatform, maakt Verifone verwijderbare simkaarten en landspecifieke hardwareversies overbodig. Dit vermindert in belangrijke mate de operationele complexiteit voor zowel fabrikanten als dienstverleners.
MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Deze samenwerking is geworteld in het leiderschap van Thales op het gebied van eSIM-beheer voor grootschalige verbonden apparate om connectiviteit op afstand te leveren en te beheren, in overeenstemming met de nieuwste GSMA SGP.32 IoT-specificaties.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
PERS
Vanessa Viala, Cyber & Digital THALES - vanessa.viala@thalesgroup.com - +33 607 34 00 34
