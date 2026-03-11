-

Verifone e Thales attivano la connettività globale senza interruzioni per i terminali di pagamento

  • Thales ha annunciato oggi una collaborazione con Verifone, un leader globale nell'ambito delle soluzioni di terminali di pagamento, per connettere i terminali POS di prossima generazione di Verifone usando la tecnologia eSIM di Thales.
  • La collaborazione si propone di semplificare la distribuzione di dispositivi e garantire una connettività sicura e flessibile per i terminali di pagamento in tutto il mondo, poiché la connettività può essere fornita, gestita e aggiornata in remoto durante tutto il ciclo di vita del dispositivo.
  • Utilizzando la piattaforma di gestione delle eSIM di Thales, Verifone elimina la necessità di utilizzare schede eSIM rimovibili e versioni hardware specifiche in base al Paese, riducendo sensibilmente la complessità operativa per i produttori e i fornitori di servizi in modo analogo.
MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Alla base di questa collaborazione si trova la leadership di Thales nella gestione delle eSIM per dispositivi connessi su larga scala, che consentono la distribuzione e la gestione della connettività da remoto, in linea con le più recenti specifiche IoT GSMA SGP.32.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTI PER LA STAMPA
Vanessa Viala, Cyber & Digital THALES - vanessa.viala@thalesgroup.com - +33 607 34 00 34

