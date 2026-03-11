Andersen Global amplía su impronta en África con la incorporación de Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida su presencia en África al celebrar un acuerdo de colaboración con Bravura, una firma independiente líder en asesoramiento fiscal y financiero, con oficinas en Sudáfrica y Namibia.

Fundada en 1999, Bravura ofrece soluciones de asesoramiento fiscal y financiero tanto a las empresas cotizadas como privadas, emprendedores y familias con patrimonios elevados en toda la región. Bravura combina una experiencia financiera profunda con una mentalidad emprendedora para ofrecer estrategias personalizadas que generen valor. El equipo polidisciplinario de la firma presta servicios de asesoría en materia de fusiones y adquisiciones, obtención de capital, reestructuración corporativa y planificación de sucesión. Asimismo, la firma ofrece soluciones de estrategia fiscal y contable, estructuración fiscal internacional, movilidad global y cumplimiento de los controles cambiarios.

"En Bravura, trabajamos con el objetivo de redefinir los estándares y ofrecer soluciones personalizadas y orientadas a los resultados que generen un valor sostenible para nuestros clientes", aseguró Ian Matthews, director de desarrollo empresarial de Bravura. "Gracias a nuestra colaboración con Andersen Global, podremos aprovechar su amplia plataforma y establecer relaciones de trabajo con los profesionales de todo el mundo que comparten nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia, la integridad y el rendimiento".

El presidente y director ejecutivo global de Andersen, Mark L. Vorsatz, agregó: "La trayectoria probada y el foco innovador de Bravura la posicionan como una incorporación valiosa a nuestra plataforma. La firma tiene una experiencia profunda y un conocimiento amplio del mercado local, que complementan nuestras capacidades en África y mejoran nuestra capacidad para ofrecer soluciones multidisciplinarias y sin fisuras a los clientes de la región y de todo el mundo".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas a nivel legal, compuesta por profesionales fiscales, jurídicos y de valoración de todo el mundo. Andersen Global fue fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC y en la actualidad cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 puntos a través de sus firmas miembro y colaboradoras.

