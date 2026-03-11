Andersen Global通过新增合作公司Bravura扩大非洲业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与Bravura签署合作协议，强化其在非洲的业务布局。Bravura是一家领先的独立税务和财务咨询公司，总部位于南非和纳米比亚。

Bravura成立于1999年，为该地区的上市公司、私营公司、企业家和高净值家庭提供税务和财务咨询解决方案。Bravura将深厚的财务专业知识与创业思维相结合，提供能够创造价值的定制化战略。该公司的多学科团队致力于提供并购、融资、企业重组和继承规划方面的咨询服务。此外，该公司还提供税务和会计战略、国际税务架构、全球人员流动和外汇管制合规解决方案。

Bravura业务发展负责人Ian Matthews表示：“在Bravura，我们致力于重新定义行业标准，并提供定制化、以结果为导向的解决方案，为客户创造持久价值。我们与Andersen Global的合作使我们能够利用其庞大的平台，与全球专业人士建立合作关系，他们和我们一样拥有对于卓越、诚信和绩效的坚定承诺。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Bravura的卓越业绩记录和前瞻性思维使其成为我们平台的宝贵补充。该公司深厚的专业知识和对当地市场的了解，与我们在非洲的服务能力相辅相成，并增强了我们为该地区乃至全球客户提供无缝、多学科解决方案的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。