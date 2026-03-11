-

Andersen Global verstärkt seine Präsenz in Afrika durch die Aufnahme von Bravura

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global expandiert seine Präsenz in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Bravura, einer führenden unabhängigen Steuer- und Finanzberatungsgesellschaft mit Sitz in Südafrika und Namibia.

Bravura wurde 1999 gegründet und bietet börsennotierten und privaten Unternehmen, Unternehmern und vermögenden Familien in der gesamten Region Steuer- und Finanzberatungslösungen an. Bravura verbindet eine tief reichende Finanzexpertise mit unternehmerischem Denken, um maßgeschneiderte Strategien zur nachhaltigen Wertschöpfung zu entwickeln. Das multidisziplinäre Team der Kanzlei bietet Beratungsdienstleistungen bei Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung, Unternehmensumstrukturierungen und Nachfolgeplanung an. Zum Angebot des Unternehmens gehören auch Lösungen in den Bereichen Steuer- und Rechnungslegungsstrategie, internationale Steuerstrukturierung, globale Mobilität und Einhaltung von Devisenkontrollvorschriften.

„Bei Bravura wollen wir Standards neu definieren und kundenspezifische, ergebnisorientierte Lösungen entwickeln, die unseren Kunden einen dauerhaften Mehrwert bieten“, so Ian Matthews, Leiter Geschäftsentwicklung bei Bravura. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global verschafft uns Zugang zu einer weitreichenden Plattform und ermöglicht uns den Aufbau von Arbeitsbeziehungen mit Fachleuten weltweit, die unser Bekenntnis zu Exzellenz, Integrität und Leistung teilen.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO bei Andersen, fügt an: „Die nachgewiesene Erfolgsbilanz und der zukunftsorientierte Ansatz von Bravura machen das Unternehmen zu einer wertvollen Ergänzung unserer Plattform. Mit ihrer fundierten Expertise und Kenntnis des lokalen Marktes bereichert die Kanzlei unsere Kompetenzen in Afrika und stärkt unsere Fähigkeit, Kunden in der Region und weltweit nahtlose, multidisziplinäre Lösungen anzubieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich selbständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, für die Steuer-, Rechts- und Wertermittlungsfachleute aus aller Welt tätig sind. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 50.000 Expertinnen und Experten. Über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner ist Andersen Global an über 1,000 Standorten vertreten.

