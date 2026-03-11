-

Svante與綜合性永續包裝公司共同將美國生物源除碳計畫推進可行性研究階段

  • 這項生物能源捕碳與儲碳 (BECCS) 計畫的目標是為美國某造紙廠移除回收鍋爐產生的生物源二氧化碳排放，預計每年移除量在50萬噸以上
  • Svante Development Inc.參與投資以共同推動這項計畫
  • 這項計畫將產生高品質除碳 (CDR) 信用額度，出售給自願性碳市場 (VCM) 的買家
英屬哥倫比亞，溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante Technologies Inc.（以下簡稱「Svante」）今天宣布該公司在美國東南部一座造紙廠的生物能源捕碳與儲碳 (BECCS) 計畫已發展到可行性研究階段。Svante對某綜合性永續包裝公司的幾家工廠進行大量篩選和預可行性研究之後，決定與該包裝公司合作開發這項計畫。

兩家公司將在可行性研究階段完成進一步的工程和設計、成本和進度預估以及風險評估，趕在進行下一步工程研究之前評估其商業可行性，做出投資決策 (FID)。Svante的子公司「Svante Development Inc.」與造紙廠主共同投資這個階段的活動。

這項計畫的目標是每年捕獲造紙廠運作產生的50多萬噸生物質二氧化碳並永久儲存。這個廠址使用的生物質纖維來自永續管理的森林。由此產生的除碳 (CDR) 信用額度將會符合既定的監測、報告與驗證 (MRV) 標準，計劃出售給打算解決範圍1和範圍2排放問題的企業組織。

「推入可行性研究階段可提供我們評估成本、專案執行策略和工廠整合要求所需要的資訊。」Svante Development Inc.總裁Scott Gardner說，「這也配合該地區二氧化碳儲存基礎設施的進展。二氧化碳儲存基礎設施是任何綜合性生物能源捕碳與儲碳 (BECCS) 計畫都不可少的環節。」

這項計畫運用Svante的先進固體吸附劑捕碳和除碳技術。這項技術採用旋轉接觸器機器和塗有固體吸附劑的奈米工程過濾器，從燃燒後的工業煙氣中選擇性捕獲二氧化碳。

這項計畫的其他設計要點與值得注意的特色包括：

  • 回收廢熱和廢水以減少對能源和水的需求。
  • 計畫在美國墨西哥灣沿岸進行永久、安全的地質二氧化碳儲存 。這個地區已經建立了VI類許可框架，並有適合這個用途的地層。
  • 環保捕碳材料 ，不產生二次化學排放，並可回收利用。

這項計畫是Svante在紙漿和造紙產業推動的幾項重大工作之一，目標將BECCS計畫發展為大規模去除生物源碳去除的辦法。

關於Svante
Svante是一家綜合碳管理公司，總部位於加拿大溫哥華。該公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器，以對環保方式從工業排放和空氣中捕碳與儲碳。該公司生產可用於直接空氣捕獲和其他氣體分離的過濾器，並開發從源頭到碳匯的捕碳儲碳計畫。Svante入選2025年全球清潔技術百強名人堂，以及《時代》雜誌和Statista聯合評選的2025年頂級綠色科技公司排行榜。如需進一步資訊，請造訪： www.svanteinc.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：
Colleen Nitta
行銷及傳訊總監
cnitta@svanteinc.com

