Andersen Global zwiększa obecność w Afryce poprzez nawiązanie współpracy z firmą Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Afryce, zawierając umowę o współpracy z Bravura, czołową firmą świadczącą niezależne usługi w zakresie opodatkowania i doradztwa finansowego, której biura mieszczą się w Republice Południowej Afryki oraz w Namibii.

Założona w 1999 r. firma Bravura dostarcza rozwiązania w dziedzinie opodatkowania i doradztwa finansowego na rzecz spółek giełdowych i prywatnych firm, przedsiębiorców i zamożnych rodzin z całego regionu. Bravura łączy gruntowną znajomość kwestii finansowych z przedsiębiorczym nastawieniem, zapewniając klientom ukierunkowane strategie przynoszące im szereg korzyści. Multidyscyplinarny zespół firmy świadczy usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz planowania sukcesji. Ponadto firma oferuje rozwiązania w dziedzinie strategii podatkowych i księgowych, strukturyzacji międzynarodowych rozliczeń podatkowych, globalnej mobilności i zgodności z przepisami o kontroli dewizowej.

– Bravura pragnie odmieniać standardy i zapewniać spersonalizowane rozwiązania ukierunkowane na rezultaty, pozwalające klientom osiągnąć trwałe korzyści – powiedział Ian Matthews, dyrektor ds. rozwoju biznesowego Bravura. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Global możemy wykorzystać tę obszerną platformę i wypracować relacje służbowe ze specjalistami z całego świata, którzy podzielają nasze niezachwiane zobowiązanie do doskonałości, uczciwości i efektywności.

– Bravura ma na swoim koncie wiele osiągnięć, a do tego charakteryzuje się przyszłościowym nastawieniem, dlatego stanowi cenne uzupełnienie naszej platformy. Jej dogłębna wiedza fachowa i znajomość lokalnego rynku dopełnia nasze zdolności w Afryce i zwiększa nasz potencjał pod względem dostarczania płynnych, multidyscyplinarnych rozwiązań klientom w regionie i na całym świecie – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

