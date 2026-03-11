trii lanza la negociación de acciones estadounidenses en Chile, ampliando el acceso a la inversión global con Alpaca

NUEVA YORK Y SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--trii, aplicación de inversiones líder en Latinoamérica, anunció hoy el lanzamiento de la negociación de acciones estadounidenses en Chile, con la introducción de una solución móvil que tiene como objetivo eliminar las barreras tradicionales para invertir en el mercado chileno. El lanzamiento cuenta con el apoyo de Alpaca, líder mundial en APIs de infraestructura de corretaje, que proporciona acceso a opciones, acciones, ETF, renta fija y criptomonedas.

Los inversores minoristas de toda Latinoamérica se han enfrentado a importantes obstáculos para participar en el mercado, tales como las comisiones altas, la limitada educación financiera y la reducida infraestructura tecnológica y de mercado. En Chile, si bien crece el interés por la generación de riqueza, muchos inversores potenciales siguen sintiéndose intimidados por los corretajes tradicionales. Datos recientes muestran que más del 62 % de los chilenos tienen dificultades para invertir su dinero, alegando falta de conocimientos y de información sobre las herramientas accesibles.

trii aborda estos desafíos mediante su interfaz intuitiva, sus bajas comisiones y tarifas, y su educación financiera integrada. Gracias a la alianza entre trii y Alpaca, cientos de miles de inversores minoristas chilenos ahora pueden acceder a los mercados estadounidenses, diversificar sus inversiones para evitar los riesgos de la moneda local y los ciclos políticos, y obtener exposición global. Al hacer que la inversión sea asequible, trii pone la generación de riqueza al alcance de la vida financiera cotidiana de sus usuarios, en lugar de convertirla en una decisión puntual y que genera una gran presión.

"Las acciones estadounidenses dan lugar a un nivel de oportunidades completamente diferente para nuestros clientes”, señaló Carlos Guayara, fundador de trii. “Al dar acceso al mercado estadounidense, hemos eliminado las limitaciones de invertir sólo en el mercado local, a la vez que exponemos a los clientes a un conjunto más amplio de empresas con mejor liquidez y precios más eficientes. Eso por sí solo ya cambia la experiencia de inversión".

“Trabajar con Alpaca, un socio de infraestructura basado en API, nos dio la flexibilidad necesaria para integrar la negociación de acciones estadounidenses sin comprometer la simplicidad ni la velocidad”, agregó Guayara. “Esto nos permitió avanzar más rápido y centrarnos en lo que mejor sabemos hacer, que es el producto, la educación y la experiencia del usuario, al tiempo que confiábamos en una ejecución probada y un acceso al mercado en el backend. Con Alpaca, hacemos que trii sea un mercado de inversión en el que personas de toda Latinoamérica puedan acceder a servicios de inversión fiables y escalables, al tiempo que mantenemos una experiencia consistente para nuestros clientes".

"Nos complace apoyar a trii en su expansión en Chile", manifestó Yoshi Yokokawa, cofundador y director ejecutivo de Alpaca. "Más allá de brindar la tecnología y la infraestructura fiable que necesitan para expandirse, nos pone muy contentos apoyar el objetivo de trii de ofrecer a más personas un acceso fácil y asequible al mercado de valores. Nuestra meta es que invertir sea sencillo y accesible para todos en Chile y en toda la región de Latinoamérica”.

Con el lanzamiento de las acciones estadounidenses, trii busca aumentar la cantidad de inversores chilenos mientras avanza un paso más en su estrategia general para convertirse en el corretaje de bolsa preferido de Latinoamérica.

Acerca de Alpaca

Alpaca es un corredor de bolsa con sede en Estados Unidos y autocompensación, y un referente global en APIs de infraestructura de corretaje que facilitan el acceso a acciones, ETFs, opciones, valores de renta fija y criptomonedas. La empresa ofrece soluciones financieras integrables para tokenización, préstamos de valores totalmente desembolsados, efectivo de alto rendimiento, negociación 24/5 e inversión compatible con la Shariah, entre otros servicios. En la actualidad, Alpaca da soporte a más de 10 millones de cuentas de corretaje a través de cientos de empresas de tecnología financiera e instituciones en más de 40 países, y ha recaudado más de 320 millones de dólares en financiamiento. Para obtener más información, visite alpaca.markets

Acerca de trii

trii es una plataforma de inversión móvil dedicada a democratizar el acceso al mercado de valores en América Latina. A través de su aplicación fácil de usar, trii ofrece operaciones bursátiles locales e internacionales, contenido educativo y puntos de entrada de bajo costo para inversores minoristas. Para obtener más información, visite trii.co

AlpacaDB, Inc., sociedad controlante de Alpaca Securities LLC y Alpaca Crypto LLC, brinda servicios y tecnología, incluida la API de infraestructura de corretaje que da soporte a los servicios financieros de Alpaca.

Los servicios de corretaje de valores los brinda Alpaca Securities LLC (dba “Alpaca Clearing”), miembro de FINRA / SIPC , filial de absoluta propiedad de AlpacaDB, Inc.

Los servicios relacionados con las criptomonedas son proporcionados por Alpaca Crypto LLC, empresa de servicios monetarios (MSB) registrada en la FinCEN (NMLS n.° 2160858) y filial de AlpacaDB, Inc.

Esto no constituye una oferta, solicitud de oferta ni recomendación para comprar o vender valores o criptomonedas, ni para abrir una cuenta de corretaje o de criptomonedas en ninguna jurisdicción en la que Alpaca Securities o Alpaca Crypto, respectivamente, no estén registradas o autorizadas, según corresponda.

Todas las inversiones conllevan riesgos. Para obtener más información, visite nuestra Disclosure Library.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.