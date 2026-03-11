Andersen Global espande la sua presenza in Africa aggiungendo Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza in Africa tramite un accordo di collaborazione stretto con Bravura, un’importante società indipendente di consulenza e questioni fiscali con sedi nel Sud Africa e in Namibia.

Fondata nel 1999, Bravura offre soluzioni di consulenza in ambito finanziario e fiscale ad aziende private e quotate in borsa, a imprenditori e a famiglie con un patrimonio netto di notevole consistenza nella regione. Combina vaste competenze finanziarie con un approccio imprenditoriale per strutturare strategie personalizzate che creano valore. Il suo team multidisciplinare è disponibile per servizi di consulenza in molteplici campi – fusioni e acquisizioni, raccolta di capitali, ristrutturazioni aziendali e pianificazione per successioni ereditarie. Inoltre Bravura crea soluzioni per strategie contabili e fiscali, strutturazioni fiscali internazionali, mobilità globale e conformità per il controllo dei cambi valutari.

“Noi di Bravura ci impegniamo per ridefinire gli standard e offrire soluzioni su misura basate sui risultati che creino valore duraturo per i clienti”, spiega Ian Matthews, direttore sviluppo del business presso Bravura. “La nostra collaborazione con Andersen Global ci mette in grado di sfruttarne la vasta piattaforma e creare rapporti operativi con professionisti di tutto il mondo, che condividono il nostro forte impegno verso l’eccellenza, l’integrità e risultati eccellenti”.

Aggiunge Mark L. Vorsatz, ceo e presidente del cda globale Andersen: “La storia comprovata di risultati positivi conseguiti da Bravura e il suo approccio lungimirante la posizionano come un’aggiunta preziosa per la nostra piattaforma. Le sue vaste competenze e conoscenza del contesto locale completano la gamma di servizi che offriamo in Africa e migliorano la nostra capacità di fornire soluzioni integrate e multidisciplinari ai clienti sia nella regione sia a livello globale”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

