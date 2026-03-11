Xtep patrocina al joven chino que conquista el Mundial en la final de Juste Debout Street Dance

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La conocida marca china de ropa deportiva Xtep se enorgullece de anunciar que los jóvenes bailarines chinos patrocinados por la marca ofrecieron una actuación electrizante en la final mundial de Juste Debout Street Dance, celebrada en París el domingo 8 de marzo de 2026. Su talento les valió el primer puesto y puso de relieve una fusión única entre la cultura tradicional china y la danza urbana contemporánea

Li Yongqiu, de 14 años y oriundo de Chongqing, en el suroeste de China, hizo historia al proclamarse campeón global en la Junior Dance Tour, convirtiéndose en el tercer bailarín chino en alcanzar este logro. Su energía y dominio técnico, perfeccionados tras años de entrenamiento que combinan elementos de Kungfu, conquistaron tanto a los jueces como al público.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.