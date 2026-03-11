Andersen Global vergroot zijn voetafdruk in Afrika uit met toevoeging van Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Afrika door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Bravura, een toonaangevend onafhankelijk belasting- en financieel adviesbureau gevestigd in Zuid-Afrika en Namibië.

Bravura, opgericht in 1999, biedt fiscale en financiële adviesoplossingen aan beursgenoteerde en particuliere bedrijven, ondernemers en vermogende families in de hele regio. Bravura combineert diepgaande financiële expertise met een ondernemingsmentaliteit om op maat gemaakte strategieën te leveren die waarde creëren. Het multidisciplinaire team van het bedrijf biedt adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, kapitaalwerving, bedrijfsherstructurering en opvolgingsplanning. Daarnaast biedt het bedrijf oplossingen op het gebied van fiscale en boekhoudkundige strategie, internationale belastingstructurering, wereldwijde mobiliteit en naleving van deviezencontrole.

“Bij Bravura streven we ernaar om normen opnieuw te definiëren en op maat gemaakte, resultaatgerichte oplossingen te leveren die blijvende waarde creëren voor onze cliënten”, aldus Ian Matthews, hoofd bedrijfsontwikkeling bij Bravura. “Dankzij onze samenwerking met Andersen Global en hun uitgebreide platform kunnen we werkrelaties opbouwen met professionals over de hele wereld, die onze niet-aflatende toewijding aan uitmuntendheid, integriteit en prestaties delen.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Met hun bewezen trackrecord en de vooruitstrevende aanpak van Bravura zijn ze een waardevolle aanvulling op ons platform. De diepgaande expertise en kennis van de lokale markt van het bedrijf vormen een aanvulling op onze capaciteiten in Afrika zodat wij nog beteren naadloze, multidisciplinaire oplossingen kunnen leveren aan klanten in de regio en wereldwijd.”

