Curatis y Neupharma anuncian un acuerdo de licencia exclusiva para desarrollar y comercializar en Japón la corticorelina (C-PTBE-01) para el tratamiento del edema cerebral peritumoral

  • Japón es uno de los mercados farmacéuticos más importantes del mundo por detrás de Estados Unidos y Europa.
  • El equipo de Neupharma cuenta con una extensa experiencia en el desarrollo y la comercialización exitosa de medicamentos huérfanos, así como de medicamentos para cuidados especializados en Japón, incluido un medicamento de referencia.
  • El acuerdo con Neupharma incluye pagos iniciales y por objetivos de hasta 83,5 millones de francos suizos, así como regalías de hasta el 20 % sobre ventas.
  • Se estima que la población de pacientes elegibles para el tratamiento con corticorelina asociado al edema cerebral peritumoral es de 60 000 en Japón y de 500 000 en todo el mundo. Con estos datos, se prevé que el potencial del mercado mundial supere los 1000 millones de dólares anuales.

LIESTAL, Suiza y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX: CURN) y Neupharma Co., Ltd. («Neupharma»), empresa farmacéutica japonesa especializada en oncología, inmunología, neumología y cardiología, acaban de anunciar un acuerdo exclusivo de licencia y desarrollo para la corticorelina (C-PTBE-01) en Japón.

