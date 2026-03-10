-

Corpay Cross-Border成为ABB FIA Formula E世界锦标赛官方外汇服务商

为全球顶级纯电动赛车赛事提供专属商业外汇解决方案

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，公司旗下Cross-Border业务部门已与Formula E达成合作。Formula E是全球首个纯电动国际汽联(FIA)世界锦标赛，同时也是获得共益企业认证的体育赛事。根据协议，Corpay将成为ABB FIA Formula E世界锦标赛的独家官方外汇服务商。

ABB FIA Formula E世界锦标赛将精彩赛事带到全球多个标志性城市的中心地带，为全球领先汽车制造商提供顶级赛车运动平台，以加速电动汽车技术创新。GEN3 Evo继续树立全新标杆，作为FIA加速最快的单座赛车，从0加速到60英里/小时仅需惊人的1.82秒。

通过本次合作，Corpay Cross-Border将提供全面的外汇风险管理和国际支付解决方案，以支持Formula E的全球运营。Formula E赛事遍布多个大洲的主要城市，其运营环境高度动态且涉及多种货币，与Corpay在管理外汇风险和跨境交易方面的专业能力形成高度战略契合。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“作为真正的全球性赛车运动平台，Formula E的赛程涉及多种货币和多个司法辖区。我们很自豪能与这项创新且具有前瞻性思维的赛事合作，并通过定制化的外汇和跨境支付解决方案支持其国际增长，进而帮助降低货币风险，提升运营效率。”

Formula E首席财务官Max Adkins表示：“Formula E走在技术和可持续发展的前沿，我们的合作伙伴也必须秉持同样的前瞻性理念，这一点至关重要。与Corpay合作使我们能够在高度动态的多货币环境中简化全球财务运营。我们期待携手合作，继续为全球车迷带来纯电动赛车的激情体验。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com

关于Formula E

ABB FIA Formula E世界锦标赛被誉为赛车运动的下一代革新。作为全球首个纯电动赛事系列，Formula E犹如一座高速运转的“活动实验室”，让创新与激情碰撞交融。

该赛事已达成150场比赛的重要里程碑，并成为全球领先汽车制造商的关键试验场，包括Porsche、Jaguar、Nissan、Stellantis、Mahindra和Lola Cars，用以创新和完善将定义未来城市出行的电动汽车(EV)技术。

支撑这一表现的是对影响力的坚定承诺。Formula E是共益企业认证赛事，也是全球首个且唯一获此认证的体育赛事，体现了其在社会和环境透明度方面坚持高标准的决心。它也是全球自成立以来便实现净零碳排放的唯一体育赛事，并于近期成为首个获得BSI净零路径认证的赛事，为基于科学的气候行动树立了全新的全球标杆。

作为体育领域的革新挑战者，Formula E以充满悬念、近距离轮对轮的竞技风格为特色。在11个赛季中，该赛事诞生了10位不同的冠军，证明其是世界锦标赛级别体育赛事中最具竞争力和开放性的冠军头衔之一。凭借对普及性的承诺，以及云集世界级车手和制造商的参赛阵容，该赛事不断改写顶级体育赛事的规则，吸引重视有目标的抱负和无畏行动的新一代人群。

www.FIAFormulaE.com

Formula E媒体垂询，请联系：media@fiaformulae.com

关于ABB：

ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业，致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术，ABB帮助各行业高效运营，提升能源效率与生产效率，促进可持续发展，从而超越竞争对手。在ABB，我们称之为“成就卓越，工诚臻远”(Engineered to Outrun)。ABB拥有140余年历史，全球员工超过11万名。ABB的股票在瑞士证券交易所(ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(ABB)上市。www.abb.com

*本文件中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的Cross-Border业务部门（网址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表请参见此处：https://www.corpay.com/compliance

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay联系人：
Brad Loder
首席营销官
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:
Corpay, Inc. LogoCorpay, Inc. Logo

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
