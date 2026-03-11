Andersen Global udvider sin afrikanske tilstedeværelse med tilføjelsen af Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Afrika gennem en samarbejdsaftale med Bravura, en førende uafhængig skatte- og finansrådgivningsvirksomhed med base i Sydafrika og Namibia.

Bravura blev stiftet i 1999 og leverer skattemæssig og finansiel rådgivning til børsnoterede og private virksomheder, iværksættere og kapitalstærke familier i hele regionen. Bravura kombinerer dyb finansiel ekspertise med en entreprenant tankegang med henblik på at levere skræddersyede, værdiskabende strategier. Virksomhedens tværfaglige team yder rådgivning inden for fusioner og opkøb, kapitalrejsning, omstrukturering af selskaber og successionsplanlægning. Derudover tilbyder firmaet løsninger inden for skatte- og regnskabsstrategi, international skattestrukturering, global mobilitet og overholdelse af valutakontrolregler.

"Hos Bravura arbejder vi for at omdefinere standarder og levere skræddersyede, resultatorienterede løsninger, der skaber varig værdi for vores kunder," udtalte Ian Matthews, chef for forretningsudvikling hos Bravura. "Vores samarbejde med Andersen Global gør det muligt for os at udnytte deres ekspansive platform og opbygge arbejdsrelationer med fagfolk globalt, som deler vores urokkelige forpligtelse til ekspertise, integritet og resultater."

Global formand og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjede: "Bravuras dokumenterede resultater og fremadskuende tilgang gør dem til en værdifuld del af vores platform. Firmaets dybe ekspertise og kendskab til det lokale marked supplerer vores kompetencer i Afrika og styrker vores evne til at levere gnidningsfrie, tværfaglige løsninger til kunder i regionen og globalt."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter i skat, jura og valuering over hele verden. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

