Svante und Integrated Packaging Company treiben US-amerikanisches Projekt zur biogenen Kohlenstoffabscheidung und -speicherung voran

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. („Svante“) gab heute bekannt, dass sein Projekt zur Erzeugung von Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS) in einer Papierfabrik im Südosten der USA in die Phase der Machbarkeitsstudie übergegangen ist. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Verpackungen entwickelt, nachdem in mehreren Werken des Partners eine umfassende Prüfung und Vor-Machbarkeitsstudie durchgeführt wurde.

Während der Machbarkeitsstudienphase werden die Unternehmen weitere technische und konstruktive Arbeiten, Kosten- und Zeitplanschätzungen sowie Risikobewertungen durchführen, die erforderlich sind, um die wirtschaftliche Rentabilität vor einer zukünftigen technischen Studie zu bewerten, die zu einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID) führt. Die Tochtergesellschaft von Svante, Svante Development Inc., investiert in dieser Phase gemeinsam mit dem Mühlenbesitzer.

Das Projekt zielt darauf ab, jährlich mehr als 500.000 Tonnen biogenes CO₂, das bei der Mühlenproduktion entsteht, abzuscheiden und dauerhaft zu speichern. Die vor Ort verwendete Biomassefaser stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die daraus resultierenden CO2-Entfernungsgutschriften (CDR) erfüllen die festgelegten Standards für Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) und sind für den Verkauf an Organisationen vorgesehen, die ihre Scope-1- und Scope-2-Emissionen reduzieren möchten.

„Die Weiterentwicklung dieses Projekts in Richtung Machbarkeit liefert uns die Informationen, die wir zur Bewertung der Kosten, der Projektdurchführungsstrategie und der Anforderungen an die Anlagenintegration benötigen“, erklärte Scott Gardner, President von Svante Development Inc. „Dies steht auch im Einklang mit den Fortschritten beim Aufbau einer CO₂-Speicherinfrastruktur in der Region, die ein wesentlicher Bestandteil jedes integrierten BECCS-Projekts ist.“

Das Projekt wird die fortschrittliche Technologie von Svante zur Abscheidung und Entfernung von Kohlendioxid mit festen Sorptionsmitteln nutzen, die sich durch Rotationskontaktoren und nanotechnologische Filter auszeichnet, die mit festen Sorptionsmitteln beschichtet sind und selektiv CO₂ aus industriellen Rauchgasen nach der Verbrennung abscheiden.

Weitere Elemente und Überlegungen zur Projektgestaltung umfassen:

Rückgewinnung von Abwärme und Wasser zur Reduzierung des zusätzlichen Energie- und Wasserbedarfs.

zur Reduzierung des zusätzlichen Energie- und Wasserbedarfs. Permanente, sichere geologische CO 2 -Speicherung in der Region der US-Golfküste, die über Genehmigungsrahmen der Klasse VI und geeignete Untergrundformationen verfügt.

in der Region der US-Golfküste, die über Genehmigungsrahmen der Klasse VI und geeignete Untergrundformationen verfügt. Umweltfreundliche CO 2 -Abscheidungsmaterialien verursachen keine sekundären chemischen Emissionen und sind recycelbar.

Dieses Projekt ist eine von mehreren laufenden Initiativen von Svante im Zellstoff- und Papiersektor zur Entwicklung von BECCS-Projekten als Weg zur großtechnischen Entfernung biogener Kohlenstoffe.

Über Svante

Svante ist ein integriertes Kohlenstoffmanagement-Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen stellt nanotechnologische Filter und modulare Drehschaltmaschinen her, die CO 2 auf umweltfreundliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Das Unternehmen produziert Filter für die direkte Luftabscheidung und andere Gasabscheidungen und entwickelt Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung von der Quelle bis zur Senke. Das Unternehmen ist in der „2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame“ sowie auf der Liste der „Top Greentech Companies of 2025“ von TIME & Statista vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.svanteinc.com.

