Curatis en Neupharma kondigen een exclusieve licentieovereenkomst aan om corticorelin (C-PTBE-01) voor de behandeling van peritumoraal hersenoedeem in Japan te ontwikkelen en op de markt te brengen
- Japan is een van de belangrijkste farmaceutische markten ter wereld, na de VS en Europa.
- Neupharma’s team heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en met succes commercialiseren van weesgeneesmiddelen, alsook medicijnen voor gespecialiseerde zorgverlening in Japan, waaronder een 'blockbuster' geneesmiddel.
- De overeenkomst met Neupharma omvat vooruitbetalingen en betalingen bij mijlpalen voor een bedrag van CHF 83,5 miljoen, evenals royalties tot 20% op de verkoop.
- Naar schatting telt de populatie van beschikbare patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met corticorelin in verband met peritumoraal hersenoedeem 60.000 mensen in Japan en 500.000 mensen wereldwijd. Het globale marktpotentieel zal naar verwacht meer dan USD 1 miljard per jaar bedragen.
LIESTAL, Zwitserland & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX: CURN) en Neupharma Co., Ltd. (“Neupharma”), een Japans farmaceutisch bedrijf gespecialieerd in oncologie-, immunologie-, pulmonologie- en cardiologiestoornissen, kondigden vandaag een overeenkomst aan inzake een exclusieve licentie en ontwikkeling voor corticorelin (C-PTBE-01) in Japan.
