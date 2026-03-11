Curatis en Neupharma kondigen een exclusieve licentieovereenkomst aan om corticorelin (C-PTBE-01) voor de behandeling van peritumoraal hersenoedeem in Japan te ontwikkelen en op de markt te brengen

LIESTAL, Zwitserland & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX: CURN) en Neupharma Co., Ltd. (“Neupharma”), een Japans farmaceutisch bedrijf gespecialieerd in oncologie-, immunologie-, pulmonologie- en cardiologiestoornissen, kondigden vandaag een overeenkomst aan inzake een exclusieve licentie en ontwikkeling voor corticorelin (C-PTBE-01) in Japan.

