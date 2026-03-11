Door Xtep gesponsorde Chinese tienerdanser wint het wereldkampioenschap op de Juste Debout Street Dance World Finals

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Xtep, een zeer bekend sportswear-merk in China, maakt trots bekend dat door Xtep gesponsorde Chinese tienerdansers een opzwepend optreden hebben gegeven tijdens de Juste Debout Street Dance World Finals in Parijs op zondag 8 maart 2026, waar zij toponderscheidingen behaalden en blijk gaven van een unieke fusie van traditionele Chinese cultuur met moderne streetdance.

Li Yongqiu, een 14-jarige uit de gemeente Chongqing in het zuidwesten van China, schreef geschiedenis door het wereldkampioenschap te winnen in de Junior Dance Tour, waarmee hij de derde Chinese danser wordt die dit wapenfeit op zijn naam schrijft. Zijn explosieve kracht en technisch meesterschap, aangescherpt dankzij jarenlange training waarin Kungfu-elementen geïntegreerd zijn, bracht zowel de juryleden als het publiek in vervoering.

