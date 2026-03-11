Corpay Cross-Border wird zum offiziellen Devisenanbieter der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft (Formula E) ernannt

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, gab heute bekannt, dass sein Cross-Border-Geschäft eine Partnerschaft mit Formula E eingegangen ist, der weltweit ersten vollelektrischen FIA-Weltmeisterschaft und einer B-Corp-zertifizierten Rennsportserie. Im Rahmen der Vereinbarung wird Corpay zum exklusiven offiziellen Devisenanbieter der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft.

Die ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft bringt packenden Rennsport ins Herz einiger der bekanntesten Städte der Welt. Gleichzeitig bietet sie den weltweit führenden Automobilherstellern eine Spitzenplattform im Motorsport, um Innovationen bei Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Der GEN3 Evo setzt dabei weiterhin neue Maßstäbe als FIA-Einsitzer mit der schnellsten Beschleunigung und schießt in beeindruckenden 1,82 Sekunden von 0 auf 60 mph.

Mit dieser Partnerschaft wird Corpay Cross-Border umfassende Lösungen für Währungsrisikomanagement und internationale Zahlungen bereitstellen, um die globalen Aktivitäten von Formula E zu unterstützen. Mit Rennen in großen Städten auf mehreren Kontinenten agiert Formula E in einem hochdynamischen Umfeld mit mehreren Währungen – eine starke strategische Ergänzung zur Expertise von Corpay beim Management von Wechselkursrisiken und grenzüberschreitenden Transaktionen.

„Als wahre globale Motorsportplattform agiert Formula E im Verlauf seines Rennkalenders in zahlreichen Währungen und Rechtsordnungen“, sagte Brad Loder, Marketingvorstand von Corpay Cross-Border Solutions. „Wir sind stolz darauf, mit einer innovativen, zukunftsorientierten Meisterschaft zusammenzuarbeiten und ihr internationales Wachstum mit maßgeschneiderten Devisen- sowie grenzüberschreitenden Zahlungslösungen zu unterstützen, die Währungsrisiken mindern und die betriebliche Effizienz steigern.“

„Formula E steht an der Spitze von Technologie und Nachhaltigkeit. Es ist daher entscheidend, dass unsere Partner denselben zukunftsorientierten Ansatz teilen“, sagte Max Adkins, Finanzleiter der Formula E. „Die Partnerschaft mit Corpay hilft uns, unsere globalen Finanzabläufe in einem hochdynamischen Umfeld mit mehreren Währungen zu straffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, während wir Fans auf der ganzen Welt weiterhin die Faszination des vollelektrischen Rennsports näherbringen.“

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Payments made easy. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.corpay.com.

Informationen zur Formula E

Die ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft gilt als die nächste Evolutionsstufe des Motorsports. Als weltweit erste vollelektrische Rennserie ist die Formula E ein Hochgeschwindigkeitslabor unter Realbedingungen, in dem Innovation und Adrenalin aufeinandertreffen.

Die Meisterschaft hat die Marke von 150 Rennen erreicht und dient den weltweit führenden Automobilherstellern – darunter Porsche, Jaguar, Nissan, Stellantis, Mahindra und Lola Cars – als wichtiges Testfeld für die Weiterentwicklung und Verfeinerung von Elektrofahrzeugtechnologien, die künftig die urbane Mobilität prägen werden.

Grundlage dieser Leistung ist ein tief verankerter Anspruch, Wirkung zu entfalten. Formula E ist eine Certified B Corp – die erste und einzige Sportserie der Welt, die diese Auszeichnung erhalten hat – und unterstreicht damit ihr Bekenntnis zu hohen Standards bei sozialer und ökologischer Transparenz. Zudem ist sie die einzige Sportserie weltweit, die seit ihrer Gründung Net Zero Carbon ist, und wurde kürzlich als erste mit der BSI Net Zero Pathway-Zertifizierung ausgezeichnet. Damit setzt sie einen neuen globalen Maßstab für wissenschaftsbasierte Klimamaßnahmen.

Als progressive Herausforderin in der Sportlandschaft steht Formula E für unvorhersehbare Rad-an-Rad-Duelle. In 11 Saisons hat die Serie 10 verschiedene Champions hervorgebracht und damit bewiesen, dass sie zu den wettbewerbsintensivsten und offensten Titeln im Sport auf Weltmeisterschaftsniveau gehört. Mit ihrem Bestreben nach Zugänglichkeit sowie einem Starterfeld aus Weltklasse-Fahrern und -Herstellern schreibt die Serie die Regeln des Spitzensports weiter neu und begeistert eine neue Generation, die zielgerichteten Ehrgeiz und mutiges Handeln schätzt.

www.FIAFormulaE.com

Für Medienanfragen zu Formula E wenden Sie sich bitte per E-Mail an media@fiaformulae.com.

Informationen zu ABB:

ABB ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung sowie Automatisierung und ermöglicht damit eine nachhaltigere sowie ressourceneffizientere Zukunft. Durch die Verbindung von Engineering-Kompetenz und Digitalisierung hilft ABB Branchen, Höchstleistungen zu erbringen und zugleich effizienter, produktiver sowie nachhaltiger zu werden, damit sie besser abschneiden. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“. Das Unternehmen blickt auf mehr als 140 Jahre Geschichte zurück und verfügt weltweit über mehr als 110.000 Beschäftigte. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. www.abb.com

*„Corpay“ bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

