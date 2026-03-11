Svante y una empresa integrada de packaging avanzan con un proyecto de CDR biogénico en EE. UU. hacia la fase de factibilidad

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”) anunció hoy que su proyecto de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS) en una planta papelera del sureste de Estados Unidos avanzó a la fase de estudio de factibilidad. El proyecto se desarrolla en asociación con una empresa integrada de packaging sustentable, tras un amplio proceso de evaluación y un estudio de prefactibilidad realizados en varias plantas del socio.

Durante la fase de factibilidad, las empresas completarán actividades adicionales de ingeniería y diseño, estimaciones de costos y cronograma, así como evaluaciones de riesgo necesarias para analizar la viabilidad comercial antes de una futura etapa de ingeniería que conducirá a la decisión final de inversión (FID). La filial de Svante, Svante Development Inc., cofinancia esta etapa junto con el propietario de la planta.

El proyecto está diseñado para capturar y almacenar de forma permanente más de 500 000 toneladas anuales de CO₂ biogénico generadas en las operaciones de la planta. La fibra de biomasa utilizada en el sitio proviene de bosques gestionados de forma sustentable. Los créditos de eliminación de dióxido de carbono (CDR) resultantes cumplirán con los estándares establecidos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y estarán destinados a organizaciones que buscan abordar sus emisiones de Alcance 1 y Alcance 2.

“Avanzar con este trabajo hacia la fase de factibilidad nos brinda la información necesaria para evaluar costos, la estrategia de ejecución del proyecto y los requisitos de integración en la planta”, afirmó Scott Gardner, presidente de Svante Development Inc. “También está alineado con los avances en la infraestructura de almacenamiento de CO₂ en la región, un componente esencial para cualquier proyecto BECCS integrado”.

El proyecto utilizará la avanzada tecnología de captura y eliminación de carbono con sorbentes sólidos desarrollada por Svante, que incorpora máquinas de contactores rotativos y filtros nanoingenierizados recubiertos con sorbentes sólidos, diseñados para capturar selectivamente CO₂ de los gases de escape industriales posteriores a la combustión.

Entre los principales elementos de diseño del proyecto se destacan:

Recuperación de calor residual y agua para reducir la demanda adicional de energía y recursos hídricos.

para reducir la demanda adicional de energía y recursos hídricos. Almacenamiento geológico permanente y seguro de CO 2 en la región de la costa del Golfo de Estados Unidos, que cuenta con marcos regulatorios de permisos Clase VI ya establecidos y formaciones subterráneas adecuadas.

en la región de la costa del Golfo de Estados Unidos, que cuenta con marcos regulatorios de permisos Clase VI ya establecidos y formaciones subterráneas adecuadas. Materiales de captura de CO 2 ambientalmente responsables, sin emisiones químicas secundarias y diseñados para ser reciclables.

Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas que Svante desarrolla actualmente en el sector de la celulosa y el papel para impulsar proyectos BECCS como una vía para la eliminación biogénica de carbono a gran escala.

Acerca de Svante

Svante es una empresa integrada de gestión del carbono con sede en Vancouver, Canadá. La empresa desarrolla filtros nanoingenierizados y máquinas modulares de contactores rotativos que capturan y eliminan CO 2 de manera ambientalmente responsable a partir de emisiones industriales y del aire. Además, fabrica filtros para captura directa de aire y otras separaciones de gases, y desarrolla proyectos de captura y almacenamiento de carbono a lo largo de toda la cadena de valor, desde la fuente hasta el almacenamiento final. La empresa integra el Salón de la Fama del Global Cleantech 100 de 2025 y figura en la lista de Top Greentech Companies of 2025 elaborada por TIME y Statista. Para más información, visite www.svanteinc.com.

