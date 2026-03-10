Corpay Cross-Border成為ABB FIA Formula E世界錦標賽官方外匯服務商

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，公司旗下Cross-Border業務部門已與Formula E達成合作。Formula E是全球第一個純電動國際汽車聯盟(FIA)世界錦標賽，同時也是獲得B型企業認證的運動賽事。根據協議，Corpay將成為ABB FIA Formula E世界錦標賽的獨家官方外匯服務商。

ABB FIA Formula E世界錦標賽將精彩賽事帶到全球多個代表性城市的中心地帶，為全球一流汽車製造商提供頂尖賽車運動平台，以加快電動汽車技術創新。GEN3 Evo繼續樹立全新標竿，身為FIA加速最快的單座賽車，從0加快到60英里/小時僅需驚人的1.82秒。

透過本次合作，Corpay Cross-Border將提供全面的外匯風險管理和國際支付解決方案，以支援Formula E的全球營運。Formula E賽事遍布多個大洲的主要城市，其營運環境高度動態且涉及多種貨幣，與Corpay在管理外匯風險和跨境交易方面的專業能力形成高度策略契合。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「身為真正的全球性賽車運動平台，Formula E的賽程涉及多種貨幣和多個司法轄區。我們很驕傲能與這項創新且具有前瞻性思維的賽事合作，並透過客製化的外匯和跨境支付解決方案支援其國際成長，進而協助降低貨幣風險，提升營運效率。」

Formula E財務長Max Adkins表示：「Formula E走在技術和永續發展的最前線，我們的合作夥伴也必須秉持同樣的前瞻性構想，這一點至關重要。與Corpay合作使我們能夠在高度動態的多貨幣環境中簡化全球財務營運。我們期待攜手合作，繼續為全球車迷帶來純電動賽車的激情體驗。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.corpay.com 。

關於Formula E

ABB FIA Formula E世界錦標賽被譽為賽車運動的下一代革新。身為全球第一個純電動賽事系列，Formula E猶如一座高速運轉的「活動實驗室」，讓創新與激情碰撞交融。

該賽事已達成150場比賽的重要里程碑，並成為全球一流汽車製造商的關鍵試驗場，包括Porsche、Jaguar、Nissan、Stellantis、Mahindra和Lola Cars，用以創新和完善將定義未來城市出行的電動汽車(EV)技術。

支撐這一表現的是對影響力的堅定承諾。Formula E是B型企業認證賽事，也是全球第一個且唯一獲此認證的運動賽事，體現了其在社會和環境透明度方面堅持高標準的決心。它也是全球自成立以來便實現淨零碳排放的唯一運動賽事，並于近期成為第一個獲得BSI淨零路徑認證的賽事，為以科學為基礎的氣候行動樹立了全新的全球標竿。

身為運動領域的革新挑戰者，Formula E以充滿懸念、近距離輪對輪的競技風格著稱。在11個賽季中，該賽事誕生了10位不同的冠軍，證明其是世界錦標賽層級運動賽事中最具競爭力和開放性的冠軍頭銜之一。憑藉對普及性的承諾，以及雲集世界一流車手和製造商的參賽陣容，該賽事不斷改寫頂尖運動賽事的規則，吸引重視有目標的抱負和無畏行動的下一代人群。

www.FIAFormulaE.com

Formula E媒體查詢，請聯絡：media@fiaformulae.com。

關於ABB：

ABB是電氣與自動化領域的全球技術領導企業，致力於賦能更永續與高效發展的未來。透過融合工程經驗與數位化技術，ABB協助各產業高效營運，提升能源效率與生產效率，促進永續發展，從而超越競爭對手。在ABB，我們稱之為「成就卓越，工誠臻遠」(Engineered to Outrun)。ABB擁有140餘年歷史，全球員工超過11萬名。ABB的股票在瑞士證券交易所(ABBN)和那斯達克斯德哥爾摩證券交易所(ABB)上市。www.abb.com

*本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表請參見此處：https://www.corpay.com/compliance。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。