United UATP, optimisé par TreviPay, étend son programme de facturation des déplacements professionnels à de nouveaux marchés étrangers

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, le réseau international qui permet aux organisations de simplifier leurs processus de paiement et d'étendre leurs capacités de paiement, a annoncé aujourd'hui l'extension du programme de facturation UATP gratuit de United Airlines (« United UATP »), optimisé par TreviPay, à l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Cette expansion offre aux entreprises et aux agences de voyage de ces régions, de nouvelles opportunités pour bénéficier des avantages de United UATP, tels que la simplification et la gratuité de la vérification des comptes relatifs aux dépenses de voyage.

Depuis 2015, United UATP collabore avec TreviPay, une plateforme de paiement B2B entièrement gérée, afin d'optimiser sa solution simplifiée pour les paiements liés aux voyages aériens aux États-Unis et au Canada. Pour les entreprises qui bénéficient actuellement du programme de facturation United UATP, TreviPay gère le service client, le risque de souscription, le traitement, la facturation en devises locales et l'automatisation des comptes clients, ce qui inclut les litiges, les recouvrements et la vérification des comptes. Un processus de facturation consolidé offre un accès simplifié aux données d'achat de niveau III, ce qui permet à United d'envoyer rapidement et facilement les factures aux clients.

Commentant l'extension du programme, Ralph Kaiser, président-directeur général de l'UATP, a déclaré : « l'extension de la portée du programme de longue date de United représente une étape importante pour United UATP et nos partenaires. Notre objectif a toujours été de donner aux compagnies aériennes et à leurs clients des options de paiement innovantes, et cette croissance souligne la force de United UATP en tant que plateforme conçue pour les déplacements professionnels internationaux. »

Les programmes tels que United UATP sont conçus pour éviter les processus manuels et chronophages de la commande au paiement, en s'alignant sur les préférences des acheteurs B2B en matière de facturation et de conditions nettes. Une étude menée par Murphy Research auprès de 300 acheteurs internationaux a souligné la nécessité pour les compagnies aériennes d'offrir un choix de modes de paiement préférés, une intégration pratique et des intégrations logicielles, ainsi qu'une personnalisation de la facturation. United UATP offre également d'autres avantages aux clients :

Achats internationaux via tous les canaux acceptant l'UATP

Règlement des transactions dans les devises locales.

Accès aux données d'achat de niveau III pour faciliter l'apurement et générer des rapports détaillés

Suppression des frais d'inscription, annuels, de transaction et de conversion de devises.

Options de compte sans carte et fonctionnalités de sécurité visant à réduire le risque de fraude.

« Les paiements constituent un outil efficace pour les compagnies aériennes qui souhaitent stimuler leurs ventes et renforcer leurs relations avec leurs clients », a déclaré Brandon Spear, PDG de TreviPay. « Cette expansion du marché permettra à United UATP de capitaliser sur les opportunités commerciales offertes par de nouveaux marchés grâce à des processus de paiement fluides qui favorisent la fidélisation, attirent de nouveaux clients, stimulent les ventes de billets et augmentent les revenus. »

Pour en savoir plus sur le programme de facturation United UATP optimisé par TreviPay, rendez-vous sur united.business/uatp. Rendez-vous sur TreviPay pour plus d'informations sur la solution de facturation destinée aux agences de voyages.

À propos d’UATP

Acceptés comme moyen de paiement pour les déplacement professionnels dans le monde entier par les compagnies aériennes, les agences de voyage et Amtrak® ; les comptes UATP sont émis par : Aeromexico ; AERTiCKET ; Air Canada (TSE : AC) ; Air China ; Air New Zealand (ANZFF.PK) ; Air Niugini ; AirPlus International, filiale entièrement détenue par SEB Kort ; Akbar Travels ; American Airlines (NASDAQ : AAL) ; APG Airlines ; APG Pay ; Austrian Airlines ; BCD Travel ; China Eastern Airlines (NYSE : CEA) ; ConnexPay ; Delta Air Lines (NYSE : DAL) ; EL AL Israel Airlines ; Ethiopian Airlines ; Etihad Airways ; Fareportal ; Flight Centre Travel Group ; Frontier Airlines ; GOL Linhas Aereas inteligentes S.A. (NYSE : GOL and Bovespa : GOLL4) ; Hahn Air ; High Point Travel ; Hopper ; Japan Airlines (9201:JP); JetBlue Airways ; LATAM Airlines ; MakeMyTrip ; Qantas Airways (QUBSF.PK) ; Shandong Airlines ; Sichuan Airlines ; Southwest Airlines ; Sun Country Airlines ; TUIfly GmbH ; Turkish Airlines (ISE: THYAO) ; United Airlines (NASDAQ : UAL) ; Wego ; WestJet ; Wings Global Travel et W2 by GO7.

À propos de TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company™, est une plateforme de paiement B2B entièrement gérée pour les marques internationales. Reconnue pour augmenter la valeur moyenne des commandes et réduire le délai moyen de recouvrement, notre logiciel d'automatisation des comptes clients, optimisés par l'IA, optimise le cycle de la commande au paiement et s'intègrent à tous les canaux et ERP. Offrant une expérience de paiement hors pair, TreviPay est le choix privilégié des principaux détaillants, fabricants et agences de voyage. Avec plus de quatre décennies d'expérience et plus de 8 milliards de dollars de transactions commerciales internationales à son actif, TreviPay a été nommée leader des applications de paiement intégrées par IDC et meilleur fournisseur dans le domaine des applications de trésorerie par The Hackett Group. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trevipay.com.

