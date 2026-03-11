trii lança negociação de ações dos EUA no Chile, expandindo acesso a investimentos internacionais com Alpaca

NOVA YORK e SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--A trii, um dos principais aplicativos de investimento da América Latina, anunciou hoje o lançamento da negociação de ações dos EUA no Chile, ao apresentar uma solução com foco em dispositivos móveis que visa remover barreiras tradicionais ao investimento no mercado chileno. O lançamento é viabilizado pela Alpaca, líder mundial em APIs de infraestrutura de corretagem, que dá acesso a opções, ações, ETFs, renda fixa e criptomoedas.

Investidores de varejo em toda a América Latina enfrentam obstáculos significativos para participar do mercado, incluindo altas taxas de comissão, educação financeira limitada e infraestrutura tecnológica e de mercado precária. No Chile, embora o interesse em gerar riqueza venha crescendo, muitos investidores em potencial ainda se sentem intimidados pelas corretoras tradicionais. Dados recentes mostram que mais de 62% dos chilenos têm dificuldade para investir seu dinheiro, alegando falta de conhecimento e de familiaridade com as ferramentas disponíveis.

A trii enfrenta estes desafios mediante sua interface intuitiva, baixas comissões e taxas, bem como educação financeira integrada. Por meio da parceria entre a trii e a Alpaca, centenas de milhares de investidores de varejo chilenos agora podem acessar os mercados dos EUA, diversificar seus investimentos, reduzindo riscos cambiais e ciclos políticos locais, além de obter exposição mundial. Ao tornar o investimento acessível, a trii integra a formação de patrimônio ao dia a dia financeiro de seus usuários, e não a uma decisão isolada sob pressão.

"As ações dos EUA abrem um leque de oportunidades totalmente diferente para nossos clientes", disse Carlos Guayara, fundador da trii. "Ao dar acesso ao mercado dos EUA, eliminamos as restrições de investir apenas no mercado local, expondo os clientes a um conjunto mais amplo de empresas com melhor liquidez e preços mais competitivos. Só isso já transforma a experiência de investir."

"Trabalhar com a Alpaca, uma parceira de infraestrutura baseada em API, nos deu a flexibilidade de integrar a negociação de ações dos EUA sem comprometer a simplicidade ou a velocidade", acrescentou Guayara. "Isto nos permitiu avançar com mais rapidez e se concentrar no que fazemos de melhor: produto, educação e experiência do usuário, enquanto contamos com execução comprovada e acesso ao mercado no 'backend'. Com a Alpaca, desenvolvemos a trii para ser um mercado de investimentos onde pessoas em toda a América Latina possam acessar serviços de investimento confiáveis ​​e escaláveis, mantendo uma experiência consistente para nossos clientes."

"Estamos muito felizes em dar suporte à trii em sua expansão para o Chile", disse Yoshi Yokokawa, Cofundador e Diretor Executivo da Alpaca. "Além de fornecer a tecnologia e a infraestrutura confiável de que precisam para crescer, estamos animados em apoiar a meta da trii de dar a mais pessoas acesso fácil e acessível ao mercado de ações. Juntos, queremos tornar o investimento simples e acessível para todos no Chile e em toda a região da América Latina."

Com o lançamento de ações dos EUA, a trii visa aumentar o número de investidores chilenos, dando mais um passo em sua estratégia mais ampla para se converter na corretora preferida da América Latina.

Sobre a Alpaca

A Alpaca é uma corretora de títulos com sede nos EUA, que opera com compensação própria, e líder mundial em APIs de infraestrutura de corretagem, proporcionando acesso a ações, ETFs, opções, renda fixa e criptomoedas. A Alpaca oferece soluções financeiras integradas para tokenização, empréstimo de títulos totalmente pagos, caixa de alto rendimento, negociação 24 horas por dia, 5 dias por semana, investimentos conforme a Sharia e muito mais. Atualmente, a Alpaca opera mais de 10 milhões de contas de corretagem em centenas de fintechs e instituições em mais de 40 países, com mais de US$ 320 milhões em financiamento. Para mais informações, acesse alpaca.markets.

Sobre a trii

A trii é uma plataforma de investimentos com foco em dispositivos móveis, dedicada a democratizar o acesso ao mercado de ações na América Latina. Mediante seu aplicativo fácil de usar, a trii oferece negociação de ações locais e internacionais, conteúdo educacional e pontos de entrada de baixo custo para investidores individuais. Para mais informações, acesse trii.co.

A AlpacaDB, Inc., empresa controladora da Alpaca Securities LLC e da Alpaca Crypto LLC, presta serviços e tecnologia, incluindo a API de infraestrutura de corretagem que dá suporte a serviços financeiros da Alpaca.

Os serviços de corretagem de títulos são fornecidos pela Alpaca Securities LLC (nome comercial "Alpaca Clearing"), membro da FINRA / SIPC, uma subsidiária integral da AlpacaDB, Inc.

Os serviços de criptomoedas são fornecidos pela Alpaca Crypto LLC, uma MSB registrada na FinCEN (NMLS nº 2160858) e subsidiária da AlpacaDB, Inc.

Isto não constitui uma oferta, solicitação de oferta ou recomendação para comprar ou vender títulos ou criptomoedas, ou abrir uma conta de corretagem ou conta de criptomoedas em qualquer jurisdição onde a Alpaca Securities ou a Alpaca Crypto não estejam registradas ou licenciadas, conforme corresponda.

Todos os investimentos envolvem riscos; para mais informações, consulte nossa Biblioteca de Divulgação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.