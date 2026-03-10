United UATP, ondersteund door TreviPay, breidt het facturatieprogramma voor bedrijfsreizen naar nieuwe wereldwijde markten uit

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, het wereldwijde netwerk dat organisaties in staat stelt om betalingsprocessen te vereenvoudigen en hun betalingscapaciteiten uit te breiden, kondigde vandaag de uitbreiding aan van het kostenloze UATP facturatieprogramma (“United UATP”) van United Airlines, ondersteund door TreviPay, naar Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

Deze uitbreiding opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsklanten en reisagentschappen in hun regio's om toegang te hebben tot de voordelen van United UATP, inclusief kostenloze, gestroomlijnde reconciliatie van reisuitgaven.

