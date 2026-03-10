-

United UATP, ondersteund door TreviPay, breidt het facturatieprogramma voor bedrijfsreizen naar nieuwe wereldwijde markten uit

Strategische aantreding op de markten van Europa, Australië en Nieuw-Zeeland versterkt het vermogen van United Airlines om agentschap- en bedrijfsklanten van dienst te zijn met kostenloze facturatie, flexibele opties voor betaling van vliegreizen en verbeterde rapporteringstools

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, het wereldwijde netwerk dat organisaties in staat stelt om betalingsprocessen te vereenvoudigen en hun betalingscapaciteiten uit te breiden, kondigde vandaag de uitbreiding aan van het kostenloze UATP facturatieprogramma (“United UATP”) van United Airlines, ondersteund door TreviPay, naar Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

Deze uitbreiding opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsklanten en reisagentschappen in hun regio's om toegang te hebben tot de voordelen van United UATP, inclusief kostenloze, gestroomlijnde reconciliatie van reisuitgaven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

MEDIACONTACT:
UATP: Wendy Ward, wendy.ward@uatp.com
TreviPay: Ann Spencer, The Fletcher Group, ann@fletchergroupllc.com, 416 561 7623
United Airlines: media.relations@united.com

Industry:

TreviPay

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

MEDIACONTACT:
UATP: Wendy Ward, wendy.ward@uatp.com
TreviPay: Ann Spencer, The Fletcher Group, ann@fletchergroupllc.com, 416 561 7623
United Airlines: media.relations@united.com

More News From TreviPay

Samenvatting: TreviPay kondigt AI-gestuurd Growth Center aan om bedrijven te helpen het koopgedrag van klanten te voorspellen en B2B-verkopen te stimuleren

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, een volledig beheerd B2B-betalingsplatform, heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van het Growth Center, een reeks functionaliteiten binnen het TreviPay Client Portal om strategischer groeimogelijkheden bij klanten te identificeren en sterkere, duurzamere leveranciersrelaties op te bouwen. Met zijn geavanceerde functies stelt het nieuwe Growth Center bedrijven in staat om de behoeften van klanten te onderzoeken, trends te signaleren en bel...

Samenvatting: TreviPay lanceert Pay by Invoice voor kaartuitgevers, mogelijk gemaakt door Visa Credentials

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay kondigt de lancering aan van zijn Pay by Invoice-oplossing voor Visa-kaartuitgevende banken, waardoor kaartuitgevers een groter deel van de Noord-Amerikaanse B2B-betalingsmarkt van $ 58 biljoen kunnen veroveren. Via deze samenwerking met Visa, een wereldleider in digitale betalingen, wordt TreviPay'sorder-to-cash-automatiseringstechnologie gecombineerd met Visa's commerciële betalingsmogelijkheden om kaartuitgevers te helpen om gefragmenteerde B2B-...

Samenvatting: TreviPay ondersteunt Walmart bij de Business Pay By Invoice-oplossing

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, een volledig beheerd B2B-betalingsplatform, werkt samen met Walmart Business om de volgende fase van het Pay By Invoice-programma voor retailers te lanceren. Het programma stelt in aanmerking komende zakelijke klanten in staat een kredietlijn te gebruiken met betalingstermijnen van 30 dagen, mogelijk gemaakt door TreviPay’s geavanceerde A/R automation-technologie (betalings- en debiteurenbeheer). Deze oplossing is beschikbaar voor aankopen online,...
Back to Newsroom