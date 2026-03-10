Corpay Cross-Border benoemd tot officiële valutapartner van het ABB FIA Formula E-wereldkampioenschap

-

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), een wereldwijde leider op het gebied van bedrijfsbetalingen, heeft vandaag aangekondigd dat zijn Cross-Border-divisie een samenwerking is aangegaan met Formula E, het eerste volledig elektrische FIA-wereldkampioenschap ter wereld en een B Corp-gecertificeerde sport. Onder de overeenkomst wordt Corpay de exclusieve en officiële valutapartner van het ABB FIA Formula E-wereldkampioenschap

Het ABB FIA Formula E-wereldkampioenschap brengt spectaculaire races naar het hart van enkele van 's werelds meest iconische steden. Met het elite motorsportplatform kunnen 's werelds toonaangevende autofabrikanten de innovatie van elektrische voertuigen in de versnelling zetten. De GEN3 Evo-race blijft een nieuwe norm stellen als de snelst accelererende FIA-eenpersoonsauto, die in een verbazingwekkende 1,82 seconden van 0 naar 60 mph schiet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

