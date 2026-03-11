Verifone y Thales se unen para habilitar una conectividad global perfecta en las terminales de pago

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--La clave central de esta alianza es el liderazgo de Thales en la gestión de eSIM para dispositivos conectados a gran escala, lo que permite el aprovisionamiento y la gestión remotos de la conectividad, de conformidad con las especificaciones GSMA SGP.32 IoT más recientes. Estas normas permiten una gestión segura e interoperable de los perfiles de conectividad, lo que hace posible desplegar dispositivos a nivel mundial manteniendo un control total sobre las opciones de conectividad a nivel local.

En lo que respecta a Verifone, este enfoque transforma la fabricación y la logística. Los dispositivos pueden fabricarse con una única configuración estandarizada, enviarse a cualquier parte del mundo y activarse de forma remota una vez desplegados. De este modo, se agilizan las cadenas de suministro, se acorta el tiempo hasta la comercialización y se mejora la resiliencia en un contexto en el que el dinamismo y la escalabilidad son fundamentales.

Para los comerciantes y los proveedores de servicios de pago, la conectividad eSIM integrada garantiza comunicaciones confiables, seguras y siempre activas para las transacciones de pago, además de reducir las limitaciones de instalación y los costos de mantenimiento. La conectividad se convierte en una capacidad digital integrada en lugar de una dependencia física.

“En Verifone, nos centramos en simplificar la forma en que se implementan y gestionan los dispositivos de pago a escala global”, señaló Ryan Ahern, vicepresidente de Estrategia Global de Productos de Hardware de Verifone. “Al integrar la tecnología eSIM de Thales directamente en nuestras terminales, dejamos de depender de las tarjetas SIM extraíbles y variantes específicas para cada país. Eso se traduce en implementaciones más rápidas, una fabricación optimizada y una conectividad segura y gestionada de forma remota desde el primer día”.

“Nos enorgullece asociarnos con Verifone para simplificar la conectividad del ecosistema de pagos”, declaró Eva Rudin, vicepresidenta de Soluciones de Conectividad Móvil de Thales. “Nuestra tecnología eSIM y nuestra plataforma de gestión eliminan la complejidad a la hora del despliegue y la fabricación a nivel mundial, lo que permite a los clientes conectar sus dispositivos de forma segura, eficiente y con confianza, tanto hoy como en el futuro. A través de esta asociación, Thales y Verifone refuerzan su compromiso compartido con la innovación, la seguridad y la simplicidad, apoyando la evolución de las infraestructuras de pago conectadas en todo el mundo”.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder global en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial, cibernético y digital. Su cartera de productos y servicios innovadores ayuda a abordar varios desafíos importantes, como soberanía, seguridad, sostenibilidad e inclusión.

El Grupo asigna 4500 millones de euros por año en investigación y desarrollo en áreas clave, particularmente en entornos críticos como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica y tecnologías de nube.

Thales tiene más de 85.000 empleados en 65 países. En 2025, el Grupo generó ventas por 22.100 millones de euros.

Acerca de Verifone

Verifone es un proveedor líder mundial de tecnología de pagos en el que confían las principales marcas del mundo. Verifone impulsa la red de pagos ilimitada, permitiendo experiencias comerciales distintivas para comerciantes, empresas de tecnología financiera e instituciones financieras dondequiera que tenga lugar el comercio. Mediante la combinación de una plataforma flexible, un ecosistema abierto de más de 2500 integraciones y cuatro décadas de experiencia en pagos, Verifone elimina la complejidad de los pagos y amplía las posibilidades en todos los canales.

