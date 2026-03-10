-

Corpay Cross-Border es nombrado proveedor de cambio de divisas oficial del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB de la FIA

Ofrecerá soluciones de cambio de divisas comerciales exclusivas para la primera serie de carreras completamente eléctrica del mundo

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) líder global en pagos corporativos, anunció hoy que su unidad de negocios Cross-Border concretó una alianza con la Fórmula E, el primer Campeonato Mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) completamente eléctrico y el primer deporte en obtener una certificación de Empresa B. En el marco del acuerdo, Corpay se convertirá en el proveedor de cambio de divisas oficial y exclusivo del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB de la FIA.

El Campeonato Mundial de Fórmula E ABB de la FIA lleva carreras espectaculares al corazón de las ciudades más icónicas del mundo, en lo que constituye una plataforma de élite de los deportes de motor para que los fabricantes de automóviles líderes a nivel global aceleren la innovación de los vehículos eléctricos. La carrera GEN3 Evo sigue estableciendo nuevas referencias como la carrera de monoplazas de aceleración más rápida, pasando de 0 a 60 millas por hora en una sorprendente marca de 1,82 segundos.

Contacto de Corpay:
Brad Loder
Director de marketing
Soluciones Corpay Cross-Border
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

