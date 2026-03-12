Verifone e Thales oferecem conectividade global integrada para terminais de pagamento

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--Essa parceria é focada na liderança da Thales em gerenciamento de eSIM para dispositivos conectados em larga escala, permitindo o provisionamento e gestão remotos de conexões, em conformidade com as mais recentes especificações GSMA SGP.32 IoT. Esses padrões garantem a monitoria segura e a compatibilidade de perfis de rede, possibilitando a implantação de dispositivos em qualquer lugar do mundo. Assim, é possível manter o controle total sobre as opções de conectividade em nível local.

Para a Verifone, essa abordagem tem o potencial de transformar os processos de fabricação e logística. Os dispositivos podem ser produzidos em uma configuração única e padronizada, enviados para qualquer localidade e ativados remotamente após a implantação. Isso permite simplificar as cadeias de suprimentos, acelerar o tempo de lançamento no mercado e melhorar a resiliência em um contexto onde agilidade e escalabilidade são essenciais.

Para comerciantes e provedores de serviços de pagamento, a conectividade eSIM integrada garante comunicações confiáveis, seguras e sempre ativas para transações de pagamento, com as vantagens da redução das restrições de instalação e eventuais custos de manutenção. A conectividade deixa de ser uma dependência física para se tornar uma capacidade digital integrada.

“Na Verifone, estamos focados em simplificar a forma como os dispositivos de pagamento são implantados e gerenciados em escala global”, disse Ryan Ahern, vice-presidente de Estratégia Global de Produtos de Hardware da Verifone. “Ao integrar a tecnologia eSIM da Thales diretamente em nossos terminais, eliminamos a necessidade de cartões SIM removíveis e de variantes específicas para cada país. Isso significa implementações mais rápidas, fabricação simplificada e conectividade segura, gerenciada remotamente desde o primeiro dia.”

“Temos muito orgulho de firmar essa parceria com a Verifone para simplificar a conectividade no ecossistema de pagamentos”, disse Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales. “Nossa tecnologia eSIM e a nossa plataforma de gerenciamento eliminam a complexidade das implementações globais e da fabricação, permitindo que os clientes conectem seus dispositivos de forma segura, eficiente e com confiança, tanto hoje quanto no futuro. Por meio dessa parceria, Thales e Verifone reafirmam o seu compromisso compartilhado com a inovação, a segurança e a simplicidade, apoiando a evolução das infraestruturas de pagamento conectadas em todas as partes do mundo.”

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem.

A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.

Sobre a Verifone

A Verifone é uma líder global em tecnologia de pagamentos, confiada pelas maiores marcas do mundo. A empresa impulsiona uma rede de pagamentos ilimitada, possibilitando experiências de comércio diferenciadas para comerciantes, empresas de fintech e instituições financeiras, onde quer que o comércio aconteça. Ao combinar uma plataforma flexível, um ecossistema aberto com mais de 2.500 integrações e quatro décadas de expertise em pagamentos, a Verifone elimina a complexidade das transações e amplia o que é possível em todos os canais de pagamento.

