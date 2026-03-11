-

Andersen Global expande presença na África com a adição da Bravura

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua presença na África por meio de um acordo de colaboração com a Bravura, uma empresa independente líder em consultoria tributária e financeira com sede na África do Sul e na Namíbia.

Fundada em 1999, a Bravura oferece soluções de consultoria tributária e financeira para empresas listadas e privadas, empreendedores e famílias de alto patrimônio líquido em toda a região. A Bravura combina profundo conhecimento financeiro com uma mentalidade empreendedora para oferecer estratégias personalizadas que geram valor. A equipe multidisciplinar da empresa oferece serviços de consultoria em fusões e aquisições, captação de recursos, reestruturação corporativa e planejamento sucessório. Além disso, a empresa oferece soluções em estratégia tributária e contábil, estruturação tributária internacional, mobilidade global e conformidade com o controle cambial.

“Na Bravura, somos movidos pela missão de redefinir padrões e oferecer soluções sob medida, orientadas a resultados, que gerem valor duradouro para nossos clientes”, disse Ian Matthews, chefe de Desenvolvimento de Negócios da Bravura. “Nossa colaboração com a Andersen Global nos permite aproveitar sua ampla plataforma e construir relações de trabalho com profissionais em todo o mundo que compartilham nosso compromisso inabalável com excelência, integridade e desempenho.”

Presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz acrescentou, “O histórico comprovado da Bravura e sua abordagem visionária os posicionam como uma adição valiosa à nossa plataforma. A profunda expertise da empresa e seu conhecimento do mercado local complementam nossas capacidades na África e ampliam nossa habilidade de oferecer soluções integradas e multidisciplinares aos clientes na região e globalmente.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global expande capacidades no Canadá com incorporação do escritório de advocacia Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global amplia sua presença no Canadá com a adição da empresa colaboradora Parlee McLaws LLP, ao somar capacidades jurídicas complementares à sua plataforma existente no país. Fundada em 1883, a Parlee McLaws fornece uma ampla gama de serviços jurídicos, incluindo direito empresarial e comercial, direito societário, contencioso, direito imobiliário, direito trabalhista, propriedade intelectual, direito energético, insolvência, direito administrativo e p...

A Andersen Global fortalece plataforma de mobilidade global com a adição de firma membro

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global reforça sua presença na Suíça com a adição da nova firma membro, a Exactio, fortalecendo suas capacidades em mobilidade global e aprimorando ainda mais seu modelo integrado e multidisciplinar de serviços profissionais. A Exactio oferece serviços personalizados de consultoria e conformidade em mobilidade global para empresas multinacionais e profissionais com mobilidade internacional. A equipe experiente da firma assessora em questões tributárias...

A Andersen Global anuncia parceria com a Pi Advisory

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece suas capacidades na África por meio de um Acordo de Colaboração com a Pi Advisory, uma empresa de consultoria financeira com sede em Angola e presença em Moçambique e Portugal. A Pi Advisory oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo serviços tributários completos, suporte empresarial e terceirização, consultoria financeira e uma ampla gama de serviços corporativos para auxiliar os clientes em tudo, desde a criação de uma no...
Back to Newsroom