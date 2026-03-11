Andersen Global expande presença na África com a adição da Bravura

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua presença na África por meio de um acordo de colaboração com a Bravura, uma empresa independente líder em consultoria tributária e financeira com sede na África do Sul e na Namíbia.

Fundada em 1999, a Bravura oferece soluções de consultoria tributária e financeira para empresas listadas e privadas, empreendedores e famílias de alto patrimônio líquido em toda a região. A Bravura combina profundo conhecimento financeiro com uma mentalidade empreendedora para oferecer estratégias personalizadas que geram valor. A equipe multidisciplinar da empresa oferece serviços de consultoria em fusões e aquisições, captação de recursos, reestruturação corporativa e planejamento sucessório. Além disso, a empresa oferece soluções em estratégia tributária e contábil, estruturação tributária internacional, mobilidade global e conformidade com o controle cambial.

“Na Bravura, somos movidos pela missão de redefinir padrões e oferecer soluções sob medida, orientadas a resultados, que gerem valor duradouro para nossos clientes”, disse Ian Matthews, chefe de Desenvolvimento de Negócios da Bravura. “Nossa colaboração com a Andersen Global nos permite aproveitar sua ampla plataforma e construir relações de trabalho com profissionais em todo o mundo que compartilham nosso compromisso inabalável com excelência, integridade e desempenho.”

Presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz acrescentou, “O histórico comprovado da Bravura e sua abordagem visionária os posicionam como uma adição valiosa à nossa plataforma. A profunda expertise da empresa e seu conhecimento do mercado local complementam nossas capacidades na África e ampliam nossa habilidade de oferecer soluções integradas e multidisciplinares aos clientes na região e globalmente.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras.

