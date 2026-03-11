Svante e un'azienda di imballaggi integrati portano avanti il progetto statunitense CDR biogenico fino alla fattibilità
Svante e un'azienda di imballaggi integrati portano avanti il progetto statunitense CDR biogenico fino alla fattibilità
- Il progetto di bioenergia con cattura di carbonio (BECCS) mira a rimuovere più di 500.000 tonnellate all'anno di emissioni biogeniche di CO2 dalla caldaia di recupero di una cartiera negli Stati Uniti
- Svante Development Inc. sta co-investendo per portare avanti il progetto
- Il progetto genererà crediti di rimozione di anidride carbonica (CDR) di alta qualità da vendere agli acquirenti del Mercato volontario del carbonio (VCM).
VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”) ha annunciato oggi che il suo progetto di bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) in una cartiera nel Sudovest degli Stati Uniti è passato alla fase di studio di fattibilità. Il progetto viene sviluppato in collaborazione con un'azienda di imballaggi integrati sostenibili, a seguito di un'ampia analisi e di uno studio di pre-fattibilità condotto in diverse cartiere dell'azienda partner.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
Colleen Nitta
Direttore, Marketing e Comunicazioni
cnitta@svanteinc.com