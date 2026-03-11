-

Svante e un'azienda di imballaggi integrati portano avanti il progetto statunitense CDR biogenico fino alla fattibilità

  • Il progetto di bioenergia con cattura di carbonio (BECCS) mira a rimuovere più di 500.000 tonnellate all'anno di emissioni biogeniche di CO2 dalla caldaia di recupero di una cartiera negli Stati Uniti
  • Svante Development Inc. sta co-investendo per portare avanti il progetto
  • Il progetto genererà crediti di rimozione di anidride carbonica (CDR) di alta qualità da vendere agli acquirenti del Mercato volontario del carbonio (VCM).
VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”) ha annunciato oggi che il suo progetto di bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) in una cartiera nel Sudovest degli Stati Uniti è passato alla fase di studio di fattibilità. Il progetto viene sviluppato in collaborazione con un'azienda di imballaggi integrati sostenibili, a seguito di un'ampia analisi e di uno studio di pre-fattibilità condotto in diverse cartiere dell'azienda partner.

