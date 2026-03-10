AMINA wordt de eerste gereguleerde bank op 21X, Europa’s eerste volledig gereguleerde venue voor DLT Trading & Settlement

ZUG, Zwitserland & FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG (“AMINA”), een door de FINMA (Zwitserse Financial Market Supervisory Authority) gereguleerde cryptobank met wereldwijde armslag, maakte vandaag bekend dat het een listing sponsor is geworden op 21X, het eerste volledig gereguleerde DLT TSS (Distributed Ledger Technology Trading & Settlement System) in de Europese Unie. AMINA is de eerste gereguleerde bank die tot het 21X-ecosysteem als listing sponsor toetreedt.

In combinatie met AMINA’s bestaande samenwerking met Tokeny voor onchain uitgifte van activa, creëert het partnerschap een complete tokenisatie-infrastructuur die een belangrijke rem voor institutionele adoptie aanpakt: de afwezigheid van een end-to-end pad dat gereguleerde traditionele activabewaring verbindt met onchain uitgifte en liquide secondaire markten.

