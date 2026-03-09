Radial sceglie Riskified per alimentare la protezione dalle frodi nei pagamenti e nei rimborsi/resi per il portafoglio di clienti commercianti

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence del rischio e delle truffe nell'ecommerce, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Radial, azienda 3PL (logistica di terze parti) leader nel settore che quest'anno diventerà Paxon. Radial si integrerà con la piattaforma basata sull'AI di Riskified per aiutare i suoi commercianti ad approvare ordini più legittimi e ridurre le perdite derivate da frodi nei pagamenti, compresi molti commercianti che utilizzano Shopify come piattaforma di ecommerce.

Radial supporta molti dei brand più riconosciuti al mondo con una rete di fornitura di ecommerce globale con oltre 20 centri in Nordamerica, aiutando i commercianti ad evadere ordini in modo rapido ed economico.

