Textron Aviation ontvangt de eerste militaire bestelling voor Cessna SkyCourier, wat de lancering van dit vliegtuig op de wereldwijde defensiemarkt inluidt

België selecteert de SkyCourier-vloot om luchtvervoer bij speciale operaties voor troepentransport, logistiek, casevac en respons in crisissituaties te bevorderen

A new ally in the air: An artist’s rendering shows a Cessna SkyCourier configured for military operations, including a special operations paint scheme and mission equipment. The aircraft was selected by Belgium Special Operations Forces.

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT), maakte vandaag bekend dat België de Cessna SkyCourier als nieuwste vliegtuig voor speciale missies heeft geselecteerd en een bestelling van vijf polyvalente vliegtuigen heeft geplaatst om de Special Operations Forces van het land te ondersteunen. De selectie lanceert de SkyCourier voor de eerste keer op de wereldwijde defensiemarkt en verstevigt Belgiës luchttransportcapaciteit via een robuust, flexibel platform gebouwd voor veeleisende missies.

De SkyCourier-vloot van België zal instaan voor snelle verplaatsing van personeel en uitrusting, terwijl het ook logistiek, medische evacuatie en operaties als respons op crisisituaties zal ondersteunen.

