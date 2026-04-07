Textron Aviation recibe el primer pedido militar del Cessna SkyCourier y lo introduce en el mercado global de defensa

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció hoy que Bélgica seleccionó el Cessna SkyCourier como su nueva aeronave para misiones especiales y adjudicó un pedido de cinco unidades multipropósito para respaldar a las Fuerzas de Operaciones Especiales del país. La decisión introduce por primera vez al SkyCourier en el mercado global de defensa y refuerza la capacidad de transporte aéreo de Bélgica mediante una plataforma versátil y resistente, diseñada para misiones exigentes.

La flota de SkyCourier de Bélgica permitirá el traslado rápido de personal y equipamiento, además de respaldar operaciones logísticas, evacuaciones médicas y respuestas ante crisis. Se prevé que las entregas al contratista principal, Sabena Engineering, se realicen a lo largo de 2027, seguidas de modificaciones militares en el país antes de la transferencia final de las aeronaves a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bélgica.

“Esta primera selección militar demuestra el fuerte interés de las fuerzas armadas en el Cessna SkyCourier y confirma que está preparado para misiones de alta exigencia”, afirmó Travis Tyler, presidente y director ejecutivo de Textron Aviation Defense. “La combinación de alto rendimiento, bajos costos operativos y la capacidad de operar desde pistas cortas y no preparadas convierte al SkyCourier en una solución muy sólida para clientes que necesitan transporte confiable en entornos impredecibles”.

El debut del SkyCourier en el mercado global de defensa se suma al impulso que viene registrando la aeronave con su expansión hacia nuevas regiones del mundo. Diseñado para ofrecer confiabilidad y adaptarse a distintos tipos de misión, este turbohélice bimotor de ala alta ofrece configuraciones de cabina flexibles, gran capacidad de carga útil y un desempeño comprobado en entornos austeros.

La decisión de Bélgica refleja una creciente demanda por parte de los gobiernos de aeronaves multipropósito accesibles, capaces de adaptarse a misiones en constante evolución. La selección también amplía las capacidades de la industria local mediante el trabajo de diseño de modificaciones que Sabena realizará en Bélgica, lo que fortalece la cooperación en materia de defensa en toda la región.

“En estrecha colaboración con Textron Aviation, Sabena Engineering realizará en Bélgica toda la integración y certificación específicas de misión. Esto garantizará que el SkyCourier ofrezca la capacidad de transporte aéreo flexible y de rápida respuesta que requieren nuestras Fuerzas de Operaciones Especiales, al tiempo que fortalece la experiencia industrial y la soberanía tecnológica del país”, agregó Stephane Burton, director ejecutivo de Sabena Engineering.

Acerca de Cessna SkyCourier

El bimotor turbohélice de ala alta Cessna SkyCourier ofrece una combinación de rendimiento y menores costos operativos para operadores de transporte aéreo de carga, de cercanías y de misiones especiales.

La variante de carga tiene capacidad para hasta tres contenedores LD3 y una impresionante capacidad de carga útil de 6000 lb. La variante con capacidad para 19 pasajeros incluye puertas para la tripulación y los pasajeros que permiten un embarque fluido, así como amplios ventanales que ofrecen luz natural y vistas. Ambas variantes ofrecen un punto único de reabastecimiento de combustible a presión para agilizar los tiempos de respuesta.

El SkyCourier está propulsado por dos turbohélices Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados en las alas e incorpora la hélice McCauley Propeller C779, una robusta y fiable hélice de cuatro palas de aluminio de 110 pulgadas de embanderamiento completo con paso reversible diseñada para optimizar el rendimiento de la aeronave al transportar grandes cargas. El SkyCourier opera con aviónica Garmin G1000 NXi y alcanza una velocidad de crucero máxima de más de 200 KTAS y un alcance máximo de 900 millas náuticas.

Amplias posibilidades para misiones especiales

Cuando organismos gubernamentales, fuerzas militares y operadores comerciales necesitan soluciones aéreas para misiones críticas, recurren a Textron Aviation, hogar de las icónicas marcas Beechcraft y Cessna. La empresa ofrece la gama más amplia del sector de aeronaves para misiones especiales, con configuraciones personalizables basadas en tecnología probada e ingeniería avanzada. La familia de aeronaves de Textron Aviation incluye aviones de pistón monomotor y multimotor, turbohélices y jets Citation. Estas aeronaves respaldan misiones como ambulancia aérea, operaciones anfibias, inspección de vuelo, vigilancia aérea, entrenamiento y transporte utilitario, todo ello con el apoyo de una amplia red global de servicio. Para más información, visite www.specialmissions.txtav.com.

Acerca de Sabena Engineering

Sabena Engineering es un proveedor internacional de soluciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para clientes de la aviación comercial y de defensa. Sus actividades en el ámbito de la defensa abarcan un amplio espectro de servicios, incluidos mantenimiento, modernización, soporte de ingeniería y preparación operativa para diversas plataformas. Durante más de 50 años, Sabena Engineering ha sido el principal socio de MRO del Ministerio de Defensa de Bélgica, brindando servicios clave para garantizar la disponibilidad operativa de las plataformas militares del país. La empresa respalda múltiples plataformas actuales y futuras, incluido el F-16 (Centro de Excelencia), con servicios globales de MRO, modernizaciones y soporte de ingeniería, y participa activamente en el desarrollo de la capacidad F-16 de Ucrania. En las plataformas AW109 y A400M, Sabena Engineering garantiza la preparación operativa. Además, contribuye al fortalecimiento de las capacidades futuras de defensa de Bélgica mediante la preparación de la flota F-35, el soporte a las operaciones ISR del MQ-9B SkyGuardian con mantenimiento certificado de sistemas no tripulados y la modernización del entrenamiento de pilotos a través del PC-7 MKX junto con Pilatus. Asimismo, junto con Sonaca, Sabena modernizará y certificará el Textron Aviation SkyCourier como una aeronave preparada para misiones de fuerzas especiales. Correo electrónico de contacto: communication@sabena-engineering.com. Sitio web: www.sabena-engineering.com.

Acerca de Textron Aviation Inc.

Desde hace casi 100 años, Textron Aviation impulsa el progreso de la aviación. Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc., reúne el talento de sus equipos en las marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer experiencias de vuelo de primer nivel. Con una gama que abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aviones de pistón ligeros y de alto rendimiento hasta aeronaves para misiones especiales, entrenamiento militar y defensa, Textron Aviation cuenta con uno de los portafolios de productos más versátiles y completos del sector. Su equipo ha producido más de la mitad de todas las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en su reconocido rendimiento, confiabilidad y versatilidad, respaldados por una sólida red global de atención y soporte. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios en aviación, defensa, industria y finanzas para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es reconocida en todo el mundo por marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite www.textron.com.

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