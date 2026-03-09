Tigo Energy y CELTEC mejoran la seguridad y el cumplimiento en proyectos solares en Centroamérica

CIUDAD DE PANAMÁ--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: “TYGO”) (“Tigo” o la “Compañía”), proveedor líder de soluciones de software inteligentes para energía y energía solar, anunció hoy una alianza estratégica con el distribuidor regional de soluciones de energía renovable CELTEC. Gracias a esta alianza, CELTEC distribuirá soluciones Tigo Rapid Shutdown, así como su portafolio completo de optimizadores y productos, en Centroamérica y el Caribe. Esta colaboración se produce en medio del continuo crecimiento de energía solar en Centroamérica y el Caribe, que ha generado la evolución de los marcos regulatorios y la necesidad de mejorar los estándares de seguridad. La alianza también facilita el acceso a tecnologías alineadas con los requisitos del NEC 2017/2020, que ya son obligatorios en Panamá y se están adoptando progresivamente en otros mercados de Centroamérica y el Caribe.

“La implementación de NEC 2020 en los mercados que atendemos siempre marca un antes y un después en el diseño de proyectos solares, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los equipos de respuesta inmediata”, comentó Darío Torres, CEO de CELTEC. “La seguridad debe ser un pilar fundamental en cualquier proyecto solar, ya sea residencial, comercial o de servicios públicos. Con Tigo, reforzamos nuestra propuesta de valor para instaladores y desarrolladores ofreciendo una solución técnica robusta que protege a las personas, la infraestructura y la inversión”.

Uno de los pilares de esta colaboración es Tigo TS4-A-2F, una solución de apagado rápido confiable y rentable que cumple con los últimos requisitos de apagado a nivel de módulo establecidos en NEC 2017/2020. Certificado por IEC y UL para su aceptación global, TS4-A-2F también cuenta con la certificación UL PVRSS, lo que facilita su compatibilidad con la red más amplia de inversores del mercado, muchos de los cuales cuentan con integración del transmisor Tigo RSS. Al conectarse a dos módulos, la solución TS4-A-2F puede reducir el tiempo de instalación y permitir hasta un 16% menos de conexiones en una cadena de 14 paneles en comparación con las soluciones MLPE de un solo canal, lo que agiliza el trabajo de campo, reduce posibles puntos de falla y aumenta la confiabilidad general del sistema.

“En el marco de nuestra alianza, la seguridad del personal de primera respuesta se ha convertido en una consideración central en el diseño e instalación de proyectos solares en aplicaciones residenciales, comerciales y de servicios públicos”, explicó Jing Tian, ​​director de crecimiento de Tigo Energy. “Con esta alianza, buscamos contribuir al crecimiento sostenible del mercado solar en Centroamérica y el Caribe, impulsando la adopción de tecnologías que combinen innovación, cumplimiento normativo y un fuerte enfoque en la seguridad y la calidad. Estos son elementos clave para construir un futuro sostenible para el sector de la energía solar en la región”.

Para obtener más información sobre la implementación de Tigo MLPE en Centroamérica y el Caribe, visite el sitio web de CELTEC aquí. Visite el sitio web de Tigo para obtener más información sobre el apagado rápido, la optimización y la línea TS4 Flex MLPE. Por consultas, comuníquese con Ventas de Tigo.

Acerca de Tigo Energy

Fundada en 2007, Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) es líder mundial en el desarrollo y suministro de soluciones inteligentes de hardware y software que mejoran la seguridad, incrementan el rendimiento energético y reducen los costos operativos de sistemas solares residenciales, comerciales y de servicios públicos. Tigo combina su tecnología Flex MLPE (electrónica de potencia a nivel de módulo) y de optimización solar con capacidades de software inteligentes basadas en la nube para la monitorización y el control avanzados de la energía. Los productos Tigo MLPE maximizan el rendimiento, permiten la monitorización de la energía en tiempo real y proporcionan apagado rápido requerido por el código a nivel de módulo. La compañía también desarrolla y suministra productos como inversores y sistemas de almacenamiento de baterías para el mercado residencial de energía solar con almacenamiento. Para ver más información, visite www.tigoenergy.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.