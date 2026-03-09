Radial wählt Riskified als Partner für den Schutz vor Zahlungsbetrug und Rückerstattungen/Rückgaben für sein Händlerkundenportfolio

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), ein führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce-Betrug und Risikoinformationen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Radial bekannt, einem führenden 3PL-Anbieter, der im Laufe dieses Jahres zu Paxon werden soll. Radial wird in die KI-gestützte Plattform von Riskified integriert, um seinen Händlern dabei zu unterstützen, mehr legitime Bestellungen zu genehmigen und Verluste durch Zahlungsbetrug zu reduzieren. Dazu gehören auch viele Händler, die Shopify als ihre E-Commerce-Plattform nutzen.

Radial unterstützt viele der weltweit bekanntesten Einzelhandelsmarken mit einem globalen E-Commerce-Fulfillment-Netzwerk von mehr als 20 Zentren in Nordamerika und unterstützt Händler dabei, Bestellungen schnell und kostengünstig zu liefern. Durch die Integration der KI-gestützten Betrugsbekämpfung von Riskified in sein Handelsökosystem bietet Radial Händlern die Möglichkeit, den Bezahlvorgang präzise an das jeweilige Risiko anzupassen, ohne die Auftragsabwicklung zu verlangsamen. Dies unterstützt auch Marken, die in neue Märkte expandieren möchten.

Riskified unterstützt die Kunden von Radial mit präzisen Echtzeit-Entscheidungen zur Betrugsbekämpfung an der Kasse, indem es Transaktionen mit garantierten Ergebnissen genehmigt oder ablehnt und gleichzeitig die volle finanzielle Haftung für Rückbuchungen aufgrund von Betrug übernimmt. Dies wird durch fortschrittliches maschinelles Lernen und das umfangreiche globale Händlernetzwerk von Riskified erreicht.

Über die Betrugsprävention beim Checkout hinaus ebnet die Partnerschaft Radial den Weg, sein Angebot mit der Policy Protect-Lösung von Riskified zu erweitern. Policy Protect deckt die wahren Identitäten, Kaufhistorien und Missbrauchsmuster hinter jeder Bestellung und jedem Anspruch auf und ermöglicht es Händlern so, hochwirksame Richtlinien zu implementieren, die betrügerische oder missbräuchliche Ansprüche verhindern und gleichzeitig treue Kunden weiterhin belohnen.

Radial-Teams können auch die Dispute Resolve-Plattform von Riskified nutzen, um das Chargeback-Management zu optimieren und die Bearbeitung von Streitfällen im Namen ihrer Händler zu vereinfachen. Dispute Resolve zentralisiert Daten und reduziert manuellen Aufwand, wodurch Radial Einnahmen effizienter zurückgewinnen kann.

„Radial hat ein skalierbares Fulfillment-Netzwerk und eine Reihe von Commerce-Lösungen aufgebaut, die Marken dabei unterstützen, Bestellungen schnell und zuverlässig zu liefern“, erklärte Michael Habermann, Senior Director of Commerce Solutions bei Radial. „Durch die Partnerschaft mit Riskified stärken wir dieses Ökosystem mit fortschrittlichen Betrugsinformationen und ermöglichen es unseren Markenkunden, effizienter zu arbeiten, ihre Einnahmen zu schützen und ein nahtloseres Erlebnis über den gesamten E-Commerce-Lebenszyklus hinweg zu schaffen.“

„Radial bietet einigen der anspruchsvollsten Einzelhändlern der Welt fundiertes Fachwissen in den Bereichen E-Commerce und Auftragsabwicklung“, erklärte Max Meister Admoni, Global Head of Partnerships bei Riskified. „Durch die Kombination der Größe und operativen Stärke von Radial mit der KI-gestützten Betrugs- und Risikoanalyse von Riskified unterstützen wir Händler dabei, mehr seriöse Bestellungen mit Zuversicht zu genehmigen, das Risiko von Rückbuchungen zu eliminieren und den Missbrauch von Rückerstattungen und Rücksendungen intelligent zu bekämpfen, während gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis gewährleistet bleibt.“

Für weitere Informationen laden wir Sie herzlich ein, die Teams von Radial und Riskified auf der MRC Vegas 2026 vom 16. bis 19. März am Stand Nr. 201 von Riskified zu besuchen. Entdecken Sie, wie Riskified weltweit führende Einzelhändler dabei unterstützt, mehr E-Commerce-Bestellungen sicher zu genehmigen, während Betrugsfälle verhindert und großzügige Richtlinien geschützt werden.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

Über Radial

Radial, das zu Paxon wird, ist Nordamerikas größter 3PL-Fulfillment-Anbieter und bietet modernen und Unternehmensmarken auch integrierte Zahlungs-, Betrugserkennungs- und Omnichannel-Lösungen an. Das Unternehmen ist ein Geschäftsbereich von Bnode, einem digitalen Experten für die Logistik von Paketen, der in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig ist. Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung passt Radial seine Dienstleistungen und Lösungen strategisch an die individuellen Bedürfnisse jeder Marke an. Unser Team unterstützt Marken bei der Bewältigung gängiger Herausforderungen im E-Commerce, von skalierbarer, flexibler Auftragsabwicklung für konsistente Lieferungen bis hin zur Gewährleistung sicherer Transaktionen. Mit der Verpflichtung, Versprechen vom Klick bis zur Lieferung einzuhalten, unterstützt Radial Marken dabei, sich in der dynamischen digitalen Landschaft zu bewegen, und bietet ihnen das Vertrauen und die Fähigkeit, ein nahtloses, sicheres und erstklassiges E-Commerce-Erlebnis zu bieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.