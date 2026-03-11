-

ATLAS Infrastructure investe in H2O America e supporta la strategia di crescita a lungo termine

  • ATLAS sostiene l'aumento di capitale di H2O America e stabilisce una nuova importante partecipazione azionaria
  • La transazione di importo maggiore sottolinea il forte supporto del mercato per la strategia a lungo termine di H2O e la prospettiva di crescita leader nel settore
  • La crescita organica di H2O è totalmente finanziata dal capitale fino al 2028

SYDNEY e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) è un investitore specializzato in infrastrutture quotate in borsa che gestisce fondi per conto di clienti di infrastrutture a lungo termine. A seguito del recente posizionamento di capitale, gli account attivamente gestiti di ATLAS detengono circa il 10,8% dei diritti di voto e degli interessi economici in H2O America (“H2O”).

ATLAS è stata lieta di supportare la strategia a lungo termine di H2O per investire nelle attività dei servizi locali idrici e fognari grazie alla nostra partecipazione al recente aumento di capitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

