ATLAS Infrastructure investe in H2O America e supporta la strategia di crescita a lungo termine

SYDNEY e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) è un investitore specializzato in infrastrutture quotate in borsa che gestisce fondi per conto di clienti di infrastrutture a lungo termine. A seguito del recente posizionamento di capitale, gli account attivamente gestiti di ATLAS detengono circa il 10,8% dei diritti di voto e degli interessi economici in H2O America (“H2O”).

ATLAS è stata lieta di supportare la strategia a lungo termine di H2O per investire nelle attività dei servizi locali idrici e fognari grazie alla nostra partecipazione al recente aumento di capitale.

