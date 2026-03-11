ATLAS Infrastructure investe in H2O America e supporta la strategia di crescita a lungo termine
- ATLAS sostiene l'aumento di capitale di H2O America e stabilisce una nuova importante partecipazione azionaria
- La transazione di importo maggiore sottolinea il forte supporto del mercato per la strategia a lungo termine di H2O e la prospettiva di crescita leader nel settore
- La crescita organica di H2O è totalmente finanziata dal capitale fino al 2028
SYDNEY e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) è un investitore specializzato in infrastrutture quotate in borsa che gestisce fondi per conto di clienti di infrastrutture a lungo termine. A seguito del recente posizionamento di capitale, gli account attivamente gestiti di ATLAS detengono circa il 10,8% dei diritti di voto e degli interessi economici in H2O America (“H2O”).
ATLAS è stata lieta di supportare la strategia a lungo termine di H2O per investire nelle attività dei servizi locali idrici e fognari grazie alla nostra partecipazione al recente aumento di capitale.
Contacts
Per maggiori informazioni su questo comunicato stampa contattare ATLAS Infrastructure all'indirizzo:
info@atlasinfrastructure.com o visitare www.atlasinfrastructure.com