Textron Aviation recebe o primeiro pedido militar para o Cessna SkyCourier, lançando a aeronave no mercado de defesa global

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que a Bélgica selecionou o Cessna SkyCourier como sua mais nova aeronave de missão especial, recebendo um pedido de cinco aeronaves multifuncionais para apoiar as Forças de Operações Especiais do país. A seleção lança o SkyCourier no mercado de defesa global pela primeira vez e fortalece a capacidade de transporte aéreo da Bélgica em uma plataforma robusta e flexível construída para missões exigentes.

A frota de SkyCourier da Bélgica permitirá movimento rápido de recursos humanos e equipamentos, ao passo que apoiará a logística, a evacuação médica e as operações de resposta em momentos de crise. Esperam-se que as entregas ao contratante principal, Sabena Engineering, sejam realizadas durante 2027, seguidas de modificações militares no país antes da transferência da última aeronave às Forças Belgas de Operações Especiais.

"Esta primeira seleção militar sinaliza o forte interesse do serviço armado no Cessna SkyCourier e destaca a prontidão para missões de altas consequências", afirmou Travis Tyler, presidente e CEO da Textron Aviation Defense. "O SkyCourier combina desempenho robusto, baixo custo operacional e habilidade de operar a partir de pistas curtas e sem melhorias, fazendo com que seja uma solução poderosa para os clientes que precisam de transporte aéreo confiável em ambientes imprevisíveis".

A estreia do SkyCourier no mercado de defesa internacional acontece com base em seu momento de expansão a novas regiões globais. Concebido para ser confiável e se adaptar à missão, o bimotor turboélice de asa alta oferece configurações flexíveis na cabine, capacidade significativa de carga útil e desempenho comprovado em cenários austeros.

A decisão da Bélgica reflete uma crescente demanda governamental por aeronaves multifuncionais de baixo custo que conseguem dar suporte às séries de missões em rápida evolução. A seleção também amplia os recursos da indústria local por meio do trabalho de design de modificação da Sabena na Bélgica, reforçando as relações de defesa em toda a região.

"Ao trabalhar em estreita colaboração com a Textron Aviation, a Sabena Engineering desempenhará toda a certificação e integração especifica às missões na Bélgica, garantindo que o SkyCourier proporcione a capacidade responsiva e flexível de transporte aéreo de que as nossas Forças de Operações Especiais precisam, ao passo que fortalece a expertise industrial e a soberania nacionais", acrescentou Stephane Burton, CEO da Sabena Engineering.

Sobre o Cessna SkyCourier

O bimotor turboélice de asa alta Cessna SkyCourier oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos para operadores de carga aérea, passageiros e missões especiais.

A versão cargueiro tem capacidade para transportar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6 mil libras. A versão para 19 passageiros inclui portas para tripulação e passageiros para facilitar o embarque, bem como janelas amplas na cabine para permitir a entrada de luz natural e proporcionar uma vista panorâmica. Ambas as variantes oferecem reabastecimento de combustível sob pressão de ponto único para permitir entregas mais rápidas.

O SkyCourier é propulsado por dois motores turboélice Pratt & Whitney PT6A-65SC montados nas asas e apresenta a McCauley Propeller C779, uma hélice de alumínio de quatro pás de 110 polegadas confiável e de alta resistência, com embandeiramento total e passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave durante o transporte de cargas enormes. O SkyCourier possui sistema aviônico Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade máxima de cruzeiro de mais de 200 KTAS, além de um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Possibilidade infinitas para missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais precisam de soluções aéreas para missões críticas, eles se voltam à Textron Aviation, lar das icônicas marcas Beechcraft e Cessna. A Textron Aviation oferece a maior variedade de aeronaves para missão especial da indústria, com configurações personalizáveis, usando tecnologia comprovada e engenharia avançada. A família de aeronaves da Textron Aviation inclui aeronaves monomotores e multimotores a pistão, turboélices e jato Citation. Essas aeronaves dão suporte a missões como ambulância aérea, operações anfíbias, inspeções de voo, vigilância aérea, treinamento e transporte utilitário, tudo com o apoio de uma ampla rede de serviços globais. Para mais informações, acesse www.specialmissions.txtav.com

Sobre a Sabena Engineering

A Sabena Engineering é fornecedora internacional de soluções de manutenção, reparo e revisão (MRR) para clientes de aviação comercial e de defesa. Suas atividades de defesa abrangem um espectro completo de serviços de manutenção, upgrades, suporte de engenharia e serviços prontos para missões em uma ampla variedade de plataformas. A Sabena Engineering é a principal parceira de MRR da Defesa belga há mais de 50 anos, fornecendo serviços chaves para garantir que as plataformas militares do país estejam prontas para as missões. A Sabena Engineering dá suporte a várias plataformas de defesa atuais e futuras, incluindo a F-16 (Centro de Excelência) com MRR global, upgrades e expertise de engenharia, e está ativamente envolvida no desenvolvimento da capacidade da UKR F-16. Para a AW109 e a A400M, a Sabena Engineering garante prontidão para as missões. A Sabena Engineering fortalece as capacidades futuras da Defesa belga, preparando a prontidão da frota F-35, apoiando as operações de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IRS, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) do MQ-9B SkyGuardian com manutenção certificada de sistemas não tripulados, e modernizando o treinamento de pilotos através do PC 7 MKX com Pilatus. Além disso, junto com a Sonaca, a Sabena fará o upgrade e certificará o SkyCourier da Textron Aviation como uma aeronave pronta para missão para operações das Forças Especiais. E-mail para contato: communication@sabena-engineering.com Website: www.sabena-engineering.com

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse www.textron.com.

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