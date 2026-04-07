Textron Aviation reçoit sa première commande militaire pour le Cessna SkyCourier, lançant ainsi cet appareil sur le marché mondial de la défense

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd’hui que la Belgique avait choisi le Cessna SkyCourier comme nouvel appareil de mission spéciale, passant une commande de cinq appareils multirôles pour soutenir les forces d’opérations spéciales du pays. Cette sélection lance le SkyCourier sur le marché mondial de la défense pour la première fois et renforce la capacité de transport aérien de la Belgique grâce à une plateforme robuste et flexible conçue pour les missions exigeantes.

La flotte belge de SkyCourier permettra le déplacement rapide de personnel et d’équipement tout en soutenant les opérations logistiques, d’évacuation médicale et d’intervention en cas de crise. Les livraisons au maître d’œuvre Sabena Engineering sont prévues tout au long de l’année 2027, suivies de modifications militaires dans le pays avant le transfert final des appareils aux forces d’opérations spéciales belges.

« Cette première sélection militaire témoigne du vif intérêt des forces armées pour le Cessna SkyCourier et souligne sa capacité à mener à bien des missions à fort enjeu », déclare Travis Tyler, président-directeur général de Textron Aviation Defense. « La combinaison de performances robustes, de faibles coûts d’exploitation et de la capacité à opérer à partir de pistes courtes et non aménagées fait du SkyCourier une solution puissante pour les clients qui ont besoin d’un transport fiable dans des environnements imprévisibles. »

L’entrée du SkyCourier sur le marché mondial de la défense s’inscrit dans la continuité de son expansion dans de nouvelles régions du globe. Conçu pour être fiable et s’adapter à toutes les missions, ce turbopropulseur bimoteur à ailes hautes offre des configurations de cabine flexibles, une capacité de charge utile importante et des performances éprouvées dans des conditions difficiles.

La décision de la Belgique reflète la demande croissante des gouvernements pour des appareils polyvalents et abordables, capables de s’adapter à des missions en constante évolution. Ce choix élargit également les capacités de l’industrie locale grâce au travail de conception de modifications réalisé par Sabena en Belgique, renforçant ainsi les relations en matière de défense dans toute la région.

« En étroite collaboration avec Textron Aviation, Sabena Engineering réalisera toutes les intégrations et certifications spécifiques à la mission en Belgique, garantissant ainsi que le SkyCourier offre la capacité de transport aérien flexible et réactive dont nos forces d’opérations spéciales ont besoin, tout en renforçant l’expertise industrielle et la souveraineté nationales », ajoute Stéphane Burton, directeur général de Sabena Engineering.

À propos du Cessna SkyCourier

Le turbopropulseur bimoteur à ailes hautes Cessna SkyCourier offre une combinaison de performances et de coûts d’exploitation réduits pour les opérateurs de fret aérien, de transport régional et de missions spéciales.

La version cargo est dimensionnée pour transporter jusqu’à trois conteneurs LD3 avec une capacité de charge utile impressionnante de 6 000 livres. La version 19 passagers comprend des portes pour l’équipage et les passagers pour faciliter l’embarquement, ainsi que de grandes fenêtres dans la cabine pour laisser entrer la lumière naturelle et offrir une vue imprenable. Les deux versions offrent un ravitaillement en carburant à pression unique pour permettre des rotations plus rapides.

Le SkyCourier est propulsé par deux turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montés sur les ailes et équipé d’une hélice McCauley Propeller C779, une hélice à quatre pales en aluminium de 110 pouces, robuste et fiable, à pas réversible et à mise en drapeau complète, conçue pour améliorer les performances de l’avion tout en transportant des charges importantes. Le SkyCourier est équipé d’une avionique Garmin G1000 NXi et affiche une vitesse de croisière maximale de plus de 200 KTAS et une autonomie maximale de 900 milles marins.

Des possibilités infinies de missions spéciales

Lorsque les clients gouvernementaux, militaires et commerciaux ont besoin de solutions aériennes pour des missions critiques, ils se tournent vers Textron Aviation, qui abrite les marques emblématiques Beechcraft et Cessna. Textron Aviation propose la plus large gamme d’appareils pour missions spéciales du secteur, avec des configurations personnalisables utilisant une technologie éprouvée et une ingénierie de pointe. La famille d’appareils Textron Aviation comprend des appareils à pistons monomoteurs et multimoteurs, des turbopropulseurs et des jets Citation. Ces appareils sont utilisés pour des missions telles que l’ambulance aérienne, les opérations amphibies, l’inspection en vol, la surveillance aérienne, la formation et le transport utilitaire, le tout soutenu par un vaste réseau de service mondial. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.specialmissions.txtav.com

À propos de Sabena Engineering

Sabena Engineering est un fournisseur international de solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les clients de l’aviation commerciale et de la défense. Ses activités dans le domaine de la défense couvrent un large éventail de services de maintenance, de mise à niveau, d’assistance technique et de préparation aux missions sur une large gamme de plateformes. Sabena Engineering est le principal partenaire MRO de la défense belge depuis plus de 50 ans, fournissant des services essentiels pour garantir la préparation aux missions des plateformes militaires belges. Sabena Engineering soutient plusieurs plateformes de défense actuelles et futures, notamment le F-16 (Centre d’excellence) avec des services MRO mondiaux, des mises à niveau, une expertise en ingénierie, et participe activement au développement des capacités de l’UKR F-16. Pour l’AW109 et l’A400M, Sabena Engineering garantit la disponibilité opérationnelle. Sabena Engineering renforce les capacités futures de la Défense belge en préparant la flotte de F-35, en soutenant les opérations ISR du MQ-9B SkyGuardian avec la maintenance certifiée de systèmes sans pilote et en modernisant la formation des pilotes grâce au PC 7 MKX avec Pilatus. En outre, en collaboration avec Sonaca, Sabena modernisera et certifiera le Textron Aviation SkyCourier afin d’en faire un appareil prêt à l’emploi pour les opérations des forces spéciales. E-mail de contact : communication@sabena-engineering.com Site Web : www.sabena-engineering.com

À propos de Textron Aviation Inc.

Nous inspirons le voyage aérien depuis près de 100 ans. Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., a mis à profit les talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme qui comprend tout, de jets d’affaires, turbopropulseurs et moteurs à pistons légers haute performance à des produits destinés aux missions spéciales, en passant par la formation militaire et la défense, Textron Aviation dispose du portefeuille d’appareils aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et d’une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays font confiance à nos performances, à notre fiabilité et à notre polyvalence légendaires, ainsi qu’à notre réseau mondial de service à la clientèle, pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

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