Die Operio Group wurde zum Vertriebspartner von Schaefer Technologies im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union ernannt

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Die Operio Group hat einen Vertriebsvertrag mit Schaefer Technologies, einem Hersteller von halbautomatischen Verkapselungsanlagen, unterzeichnet. Die Operio Group, eine Holdinggesellschaft, die eine globale Gruppe von Marken für die Feststoffherstellungsindustrie aufbaut, wird offizieller Vertriebspartner für die Produkte von Schaefer Technologies im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union.

Schaefer Technologies entwickelt halbautomatische Kapselfüllsysteme, darunter Anlagen zur Herstellung von versiegelten Kapseln für flüssige und pelletierte Formulierungen, die von Nutrazeutika- und Pharmaherstellern verwendet werden.

Die Geschäftsführung beider Unternehmen arbeitete gemeinsam an der Ausarbeitung der Vereinbarung, darunter Kevin Schaefer, CEO von Schaefer Technologies Inc., und Alastair Sanderson, Chief Business Development Officer bei der Operio Group.

„Schaefer Technologies freut sich auf die neue Zusammenarbeit mit der Operio Group“, erklärte Schaefer. „Dank ihrer Kenntnisse des Marktes für pharmazeutische Ausrüstung sind sie ein starker Partner, da wir unser Fachwissen im Bereich der Kapselabfüllung mit ihrem Engagement für Produktentwicklung und Kundenservice kombinieren können. Wir möchten auch Garry und Suzanne Coleman von Glenvale Packaging für ihre Partnerschaft in den letzten 29 Jahren danken. Als unser Vertreter in Europa seit 1997 hat Glenvale dazu beigetragen, die Präsenz von Schaefer Technologies auf dem europäischen Markt zu etablieren. Wir wünschen Garry und Suzanne alles Gute für ihren Ruhestand.“

„Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Schaefer Technologies“, erklärte Declan McLaughlin, CEO der Operio Group. „Bei der Operio Group ist es unsere Mission, der weltweit führende Anbieter von Fertigung, Service und Support für Kapselfüllmaschinen und Tablettenpressen für die Pharma- und Nutrazeutikindustrie zu werden. Diese Partnerschaft fördert dieses Ziel, und wir sind bestrebt, den erstklassigen Service und Support zu bieten, den Kunden von der Marke Schaefer Technologies erwarten.“

„Es ist mir eine Ehre, mit Schaefer Technologies zusammenzuarbeiten“, erklärte Sanderson. „Die Operio Group hat schon seit Langem die Notwendigkeit erkannt, halbautomatische Lösungen für die Kapselbefüllung in unser Portfolio aufzunehmen. Mit den Anlagen von Schaefer können wir Hersteller, die mit Pulvern, Pellets und flüssigkeitsgefüllten Kapseln arbeiten, besser unterstützen.“

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die Operio Group den Vertrieb der Verkapselungssysteme von Schaefer Technologies im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union unterstützen und damit das Portfolio der Operio Group im Bereich der Kapselherstellungsanlagen stärken.

Über die Operio Group

Die Operio Group ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die Ausrüstung, Werkzeuge, Inhaltsstoffe und technisches Fachwissen für die Nutrazeutika-, Pharma- und Festdosierungsindustrie bereitstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.operiogroup.com

Über Schaefer Technologies Inc.

Schaefer Technologies Inc. produziert halbautomatische Kapselbefüllungsanlagen, darunter Systeme für versiegelte Kapseln, die in Flüssig- und Pelletformulierungen verwendet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.schaefertechnologies.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.