AMINA se convierte en el primer banco regulado en 21X, la primera plataforma de negociación y liquidación DLT totalmente regulada de Europa

ZUG, Suiza y FRÁNCFORT, Alemania--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG («AMINA»), un banco criptográfico regulado por la Autoridad supervisora del mercado financiero suizo (FINMA) con alcance internacional, anuncia hoy que se ha convertido en patrocinador de cotización en 21X, el primer sistema de negociación y liquidación con tecnología de contabilidad distribuida (DLT TSS) totalmente regulado de la Unión Europea. AMINA es el primer banco regulado que se une al ecosistema 21X como patrocinador de cotización.

En combinación con la colaboración existente entre AMINA y Tokeny para la emisión de activos en cadena, la asociación crea una infraestructura de tokenización completa que resuelve una de las principales limitaciones para la adopción institucional: la ausencia de una vía integral que conecte la custodia de activos tradicionales regulados con la emisión en cadena y los mercados secundarios líquidos.

