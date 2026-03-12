Operio Group nommé distributeur de Schaefer Technologies au Royaume-Uni et dans l'Union européenne

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Operio Group a signé un partenariat de distribution avec Schaefer Technologies, un fabricant d'équipements semi-automatiques de remplissage de gélules. Operio Group, une société de portefeuille constituant un groupe international de marques au service de l'industrie de fabrication de formes solides, sera le distributeur officiel des produits Schaefer Technologies au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Schaefer Technologies développe des systèmes semi-automatiques de remplissage de gélules, notamment des équipements qui produisent des gélules à bande pour les formulations liquides et granulées utilisées par les fabricants de produits nutraceutiques et pharmaceutiques.

Les dirigeants des deux entreprises ont collaboré pour nouer ce partenariat, notamment Kevin Schaefer, PDG de Schaefer Technologies Inc., et Alastair Sanderson, directeur du développement commercial d'Operio Group.

« Schaefer Technologies se réjouit de sa nouvelle collaboration avec Operio Group », a déclaré M. Schaefer. « Leur profonde connaissance du marché des équipements pharmaceutiques fait d'eux un partenaire de choix, car nous associons notre expertise en remplissage de gélules à leur engagement en matière de développement de produits et de service client. Nous tenons également à remercier Garry et Suzanne Coleman de Glenvale Packaging pour leur partenariat de ces 29 dernières années. Représentant de Schaefer Technologies en Europe depuis 1997, Glenvale a contribué à son implantation sur le marché européen. Nous souhaitons à Garry et Suzanne une excellente retraite. »

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Schaefer Technologies », a déclaré Declan McLaughlin, PDG d'Operio Group. « La mission d'Operio Group consiste à devenir le premier fournisseur mondial de services de fabrication, d'entretien et d'assistance pour les remplisseuses de gélules et les presses à comprimés destinées aux industries pharmaceutiques et nutraceutiques. Ce partenariat nous permet de remplir cet objectif et nous nous engageons à fournir le service et l'assistance haut de gamme que les clients attendent de la marque Schaefer Technologies. »

« C’est un honneur de collaborer avec Schaefer Technologies », a déclaré M. Sanderson. « Operio Group a depuis longtemps décelé le besoin d'ajouter à son portefeuille des solutions de remplissage de gélules semi-automatiques. Les équipements de Schaefer nous permettent de mieux accompagner les fabricants traitant les poudres, les granulés et les capsules liquides. »

Grâce à ce partenariat, Operio Group prendra en charge les ventes et la distribution des machines de remplissage de gélules de Schaefer Technologies au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, renforçant ainsi son portefeuille de machines de fabrication de capsules.

À propos d'Operio Group

Operio Group est un collectif d'entreprises fournissant des machines, des outils, des ingrédients et une expertise technique aux industries nutraceutiques, pharmaceutiques et de fabrication de formes solides.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.operiogroup.com

À propos de Schaefer Technologies Inc.

Schaefer Technologies Inc. fabrique des machines de remplissage de gélules semi-automatiques, notamment des machines conçues pour les gélules à bande utilisées dans les formulations liquides et en granulés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.schaefertechnologies.com

