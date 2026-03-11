ATLAS Infrastructure investit dans H2O America et soutient sa stratégie de croissance à long terme

SYDNEY ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure (« ATLAS ») est un investisseur spécialisé dans les infrastructures cotées mondiales qui gère des fonds pour le compte d’investisseurs institutionnels à long terme dans le secteur des infrastructures. À la suite du récent placement d'actions, les comptes gérés activement par ATLAS détiennent environ 10,8 % des droits de vote et des intérêts économiques dans H2O America (« H2O »).

ATLAS est heureux de soutenir la stratégie à long terme de H2O visant à investir dans les services publics locaux de distribution d’eau et d’assainissement en participant à la récente augmentation de capital. ATLAS reconnaît l'approche disciplinée de la direction de H2O, qui se concentre sur l'investissement organique dans les activités existantes ainsi que sur des transactions ciblées créatrices de valeur, telles que l'acquisition de Quadvest, qui élargit considérablement l'empreinte réglementée de H2O dans un secteur à forte croissance. La levée de fonds élargie, soutenue par ATLAS, soutient la stratégie de la société en lui fournissant une capacité bilancielle et une flexibilité financière importantes pour son plan d’investissement (CapEx) 2026-2030.

« Il est essentiel d'accroître les investissements dans les services publics de l’eau afin de garantir que les communautés puissent continuer à bénéficier d'une eau potable de haute qualité et que les réseaux d'assainissement puissent continuer à s'améliorer pour répondre et dépasser les attentes environnementales dans un contexte de croissance démographique. ATLAS est heureuse de pouvoir soutenir la direction et les employés de H2O à travers ce placement d'actions en veillant à ce que l’entreprise dispose des capitaux nécessaires pour poursuivre sa stratégie d'investissement et d'amélioration de son réseau et de ses services. Cet investissement accru dans H2O s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'ATLAS qui consiste à offrir à ses clients des rendements durables à long terme en investissant dans des entreprises d’infrastructure de grande qualité qui fournissent des services essentiels à leurs communautés locales. »

- Rod Chisholm, associé

1. Estimations d'ATLAS

