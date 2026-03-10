AMINA wird erste regulierte Bank auf 21X, Europas erstem vollständig regulierten DLT-Handels- und Abwicklungsplatz

ZUG, Schweiz & FRANKFURT, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG („AMINA“), eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Krypto-Bank mit globaler Reichweite, gibt heute bekannt, dass sie Listing-Sponsor bei 21X geworden ist, dem ersten vollständig regulierten Distributed-Ledger-Technologie-Handels- und Abwicklungssystem (DLT TSS) in der Europäischen Union. AMINA ist die erste regulierte Bank, die als Listing-Sponsor dem 21X-Ökosystem beitritt.

In Kombination mit der bestehenden Zusammenarbeit von AMINA mit Tokeny bei der On-Chain-Ausgabe von Vermögenswerten schafft die Partnerschaft eine vollständige Tokenisierungsinfrastruktur, die eine wichtige Hürde für die institutionelle Akzeptanz beseitigt: das Fehlen eines End-to-End-Pfads, der die regulierte Verwahrung traditioneller Vermögenswerte mit der On-Chain-Ausgabe und liquiden Sekundärmärkten verbindet.

Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Tokenisierung den Übergang von Pilotprogrammen zu einer eingesetzten Finanzinfrastruktur vollzieht. Die On-Chain-Realwelt-Assets (RWAs) sind von etwa 5 Milliarden US-Dollar 2022 auf über 24 Milliarden US-Dollar bis Mitte 2025 gewachsen, wobei die Schätzungen zum Jahresende 38 Milliarden US-Dollar übersteigen. Einschließlich Stablecoins haben tokenisierte Vermögenswerte bereits einen Wert von über 330 Milliarden US-Dollar erreicht.

Die kombinierte Tokenisierungsinfrastruktur verbindet drei Ebenen:

AMINA bietet institutionelle Verwahrung und Bankdienstleistungen für die zugrunde liegenden traditionellen Vermögenswerte – Staatsanleihen, Unternehmenswertpapiere, Schatzwechsel und andere Finanzinstrumente – und fungiert als Listing-Sponsor, der Emittenten durch den Prozess der Markteinführung tokenisierter Produkte begleitet.

bietet institutionelle Verwahrung und Bankdienstleistungen für die zugrunde liegenden traditionellen Vermögenswerte – Staatsanleihen, Unternehmenswertpapiere, Schatzwechsel und andere Finanzinstrumente – und fungiert als Listing-Sponsor, der Emittenten durch den Prozess der Markteinführung tokenisierter Produkte begleitet. Tokeny (ein Unternehmen der Apex Group mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Billionen US-Dollar) bietet die Tokenisierungsplattform auf Unternehmensniveau und wickelt die Bereitstellung von Smart Contracts und automatisierte Compliance-Kontrollen über den ERC-3643-Standard ab.

(ein Unternehmen der Apex Group mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Billionen US-Dollar) bietet die Tokenisierungsplattform auf Unternehmensniveau und wickelt die Bereitstellung von Smart Contracts und automatisierte Compliance-Kontrollen über den ERC-3643-Standard ab. 21X, lizenziert von der deutschen Finanzmarktaufsichtsbehörde BaFin unter Mitwirkung der ESMA (der Finanzmarktaufsichtsbehörde der EU), bietet den regulierten Handels- und Abwicklungsplatz für den Primär- und Sekundärmarkt und ermöglicht den Handel auf Basis intelligenter Verträge und die atomare Abwicklung tokenisierter Finanzinstrumente.

Zusammen beseitigt diese Infrastruktur zwei hartnäckige Hindernisse für die institutionelle Tokenisierung: den Mangel an regulierter Sekundärmarktliquidität und das Fehlen eines nahtlosen Übergangs vom traditionellen Vermögensbesitz zur On-Chain-Verteilung.

Myles Harrison, Chief Product Officer von AMINA, sagte: „Institutionelle Anleger haben zu Recht auf eine Tokenisierungsinfrastruktur gewartet, die ihren Governance- und Compliance-Standards entspricht. Durch die Partnerschaft mit 21X und den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Tokeny haben wir die komplette Infrastruktur aufgebaut – von der Bankverwahrung der zugrunde liegenden Vermögenswerte bis hin zur On-Chain-Emission und zum Börsenhandel. Für Institutionen, die Zugang zu tokenisierten Wertpapieren suchen, ist dies der Weg, auf den sie gewartet haben.“

Max J. Heinzle, CEO von 21X, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, AMINA als führenden Listing-Sponsor im 21X-Ökosystem willkommen zu heißen. Da unser Sekundärmarkt nun voll funktionsfähig ist, ist die Hinzunahme eines institutionellen Partners von Weltklasse wie AMINA ein bedeutender Meilenstein. Die Tradition und Pionierarbeit der Schweizer Bank im Bereich digitale Vermögenswerte bieten genau die richtige Mischung aus Sorgfalt und Innovation, die für die Skalierung unserer Plattform erforderlich ist. Gemeinsam machen wir den Handel und die Abwicklung von tokenisierten Aktien, Anleihen und Fonds für die globale Finanzwelt zu einer nahtlosen Realität.“

Die Partnerschaft baut auf der Erfolgsbilanz von AMINA als Pionier im Bereich des regulierten Krypto-Bankings auf. Seit Erhalt der FINMA-Lizenz 2019 hat AMINA seine Aktivitäten auf vier Rechtsräume ausgeweitet, darunter die Schweiz, Abu Dhabi, Hongkong und die EU (über Österreich), und kann seit mehr als sechs Jahren eine Null-Ausfall-Bilanz bei der Kreditvergabe vorweisen. Die Börse von 21X, die im September 2025 als weltweit erster vollständig regulierter Blockchain-basierter Handels- und Abwicklungsplatz für tokenisierte Wertpapiere in Betrieb genommen wurde, wird auf der Polygon-Blockchain und dem Stellar-Netzwerk mit Partnern wie Chainlink, Circle und SBI Digital Markets betrieben und ermöglicht eine auf Smart Contracts basierende Abgleichung und Abwicklung, die zentrale Wertpapierverwahrstellen und Clearing-Intermediäre überflüssig macht.

Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind aufgrund rechtlicher und regulatorischer Erwägungen möglicherweise nicht für alle Kunden verfügbar.

Über AMINA — Crypto. Banking. Simplified.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier in der Krypto-Banking-Branche. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets („ADGM“) Branch, die Finanzdienstleistungsgenehmigung von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde („FSRA“) der ADGM. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited von der Securities and Futures Commission („SFC“) die Lizenzen Typ 1 (Handel mit Wertpapieren), Typ 4 (Beratung zu Wertpapieren) und Typ 9 (Vermögensverwaltung). Im Oktober 2025 wurde die Typ-1-Lizenz des Unternehmens weiter genehmigt, um digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen für professionelle Anleger im Rahmen des digitalen Vermögensregulierungsrahmens von Hongkong einzubeziehen. Im Oktober 2025 erhielt die AMINA (Austria) AG („AMINA EU“) ihre CASP-Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) im Rahmen des Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Rahmens.

CVVC Global Report und CB Insights haben AMINA als eines der 50 führenden Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. 2023 gewann AMINA den European WealthBriefing Award in der Kategorie „Digital Assets Solution, Fund Manager“. Zuletzt wurde AMINA bei den Hedgeweek® Global Digital Assets Awards 2025 als „Institutional Digital Asset Innovation of the Year“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen über AMINA finden Sie unter www.aminagroup.com.

Über 21X

21X ist eine in Frankfurt ansässige Investmentgesellschaft, die durch den Einsatz der Blockchain-Technologie eine Vorreiterrolle bei der Revolutionierung der Kapitalmärkte einnimmt. Am 8. September 2025 hat 21X das erste vollständig regulierte Distributed-Ledger-Technologie-Handels- und Abwicklungssystem (DLT TSS) in der EU vollständig in Betrieb genommen und sich damit als führendes Unternehmen im Übergang von traditionellen zu tokenisierten kapitalmarktbasierten Kapitalmärkten positioniert. 21X ermöglicht atomares Trading ohne Kontrahentenrisiko durch die Ausgabe, den Handel und die Abwicklung von tokenisierten Aktien, Anleihen und Fonds auf Basis von Smart Contracts.

Sehen Sie sich hier das kurze Erklärvideo zu 21X und unserer Blockchain-basierten Börse an.

