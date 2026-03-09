-

Radial kiest Riskified voor bescherming tegen betalingsfraude en terugbetalingen/retourzendingen voor zijn klantenportefeuille van handelaren

Door deze samenwerking krijgt Radial's wereldwijde netwerk van verkopers toegang tot het AI-platform van Riskified voor bescherming tegen betalingsfraude, terugbetalingsclaims en misbruik van retourzendingen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), een wereldwijde leider op het gebied van fraudepreventie en risico-informatie voor e-commerce, kondigt een strategisch partnerschap aan met Radial, een toonaangevende 3PL die later dit jaar Paxon wordt. Radial wordt geïntegreerd met het AI-platform van Riskified om zijn handelaren te helpen meer legitieme bestellingen goed te keuren en verliezen door betalingsfraude te verminderen. Dit geldt ook voor veel handelaren die Shopify als hun e-commerceplatform gebruiken.

Radial ondersteunt veel van 's werelds meest bekende retailmerken met een wereldwijd e-commerce fulfillmentnetwerk van meer dan 20 centra in Noord-Amerika, waardoor handelaren bestellingen snel en kosteneffectief kunnen leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

CONTACTEN VOOR DE MEDIA:

Riskified

Cristina Dinozo
Senior directeur, Communicatie
press@riskified.com

Chett Mandel
Hoofd Investeerdersrelaties
ir@riskified.com

Radial

Allie Wutti
Senior Manager, Groei en Externe communicatie
allwutti@radial.com

Riskified

NYSE:RSKD
