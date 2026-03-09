Radial kiest Riskified voor bescherming tegen betalingsfraude en terugbetalingen/retourzendingen voor zijn klantenportefeuille van handelaren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), een wereldwijde leider op het gebied van fraudepreventie en risico-informatie voor e-commerce, kondigt een strategisch partnerschap aan met Radial, een toonaangevende 3PL die later dit jaar Paxon wordt. Radial wordt geïntegreerd met het AI-platform van Riskified om zijn handelaren te helpen meer legitieme bestellingen goed te keuren en verliezen door betalingsfraude te verminderen. Dit geldt ook voor veel handelaren die Shopify als hun e-commerceplatform gebruiken.

Radial ondersteunt veel van 's werelds meest bekende retailmerken met een wereldwijd e-commerce fulfillmentnetwerk van meer dan 20 centra in Noord-Amerika, waardoor handelaren bestellingen snel en kosteneffectief kunnen leveren.

