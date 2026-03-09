-

Radial elige a Riskified para reforzar la protección contra el fraude en pagos y abusos en reembolsos y devoluciones

La alianza integra la plataforma de Riskified impulsada por IA en la red global de comercios de Radial para ayudar a aprobar más pedidos legítimos y reducir pérdidas por operaciones fraudulentas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en inteligencia de fraude y riesgo para comercio electrónico, anunció hoy una alianza estratégica con Radial, uno de los principales proveedores logísticos de terceros que pasará a llamarse Paxon a finales de este año. Radial integrará la plataforma de Riskified impulsada por inteligencia artificial para ayudar a sus comercios a aprobar más pedidos legítimos y reducir pérdidas por fraude en pagos, incluidos muchos que utilizan Shopify como plataforma de comercio electrónico.

Radial respalda a muchas de las marcas minoristas más reconocidas del mundo a través de una red global de gestión y envío de pedidos para comercio electrónico con más de 20 centros en América del Norte, lo que permite a los comercios entregar pedidos de manera rápida y rentable. Al incorporar el motor de decisiones antifraude basado en inteligencia artificial de Riskified a su ecosistema comercial, Radial brinda a los comercios la capacidad de ajustar con precisión la experiencia de pago en línea según el nivel de riesgo, sin ralentizar la preparación y el envío de pedidos. Esto también respalda a las marcas que buscan expandirse a nuevos mercados.

Riskified permite a los clientes de Radial tomar decisiones de fraude precisas y en tiempo real en el momento del pago en línea, aprobando o rechazando transacciones con resultados garantizados y asumiendo la responsabilidad financiera total por los contracargos asociados al fraude. Esto es posible gracias a modelos avanzados de aprendizaje automático y a la amplia red global de comercios de Riskified.

Más allá de la prevención del fraude en el momento del pago, la alianza abre la puerta a que Radial amplíe su oferta con la solución Policy Protect de Riskified. Esta herramienta identifica las verdaderas identidades, historiales de compra y patrones de abuso detrás de cada pedido y reclamo, lo que permite a los comercios implementar políticas más efectivas para prevenir reclamos fraudulentos o abusivos, sin dejar de recompensar a los clientes leales.

Los equipos de Radial también podrán aprovechar la plataforma Dispute Resolve de Riskified para optimizar la gestión de contracargos y simplificar el manejo de disputas en nombre de sus comercios. Dispute Resolve centraliza la información y reduce el trabajo manual, lo que ayuda a Radial a recuperar ingresos de manera más eficiente.

“Radial ha desarrollado una red de gestión y envío de pedidos escalable y un conjunto de soluciones comerciales que ayudan a las marcas a entregar pedidos de forma rápida y confiable”, señaló Michael Habermann, director sénior de Soluciones Comerciales de Radial. “Al asociarnos con Riskified, reforzamos ese ecosistema con inteligencia antifraude avanzada, lo que permite a nuestras marcas operar con mayor eficiencia, proteger sus ingresos y ofrecer una experiencia más fluida a lo largo de todo el ciclo de vida del comercio electrónico”.

“Radial aporta una profunda experiencia en comercio y gestión de pedidos a algunos de los minoristas más sofisticados del mundo”, afirmó Max Meister Admoni, responsable global de Alianzas de Riskified. “Al combinar la escala y la solidez operativa de Radial con la inteligencia antifraude y de riesgo basada en inteligencia artificial de Riskified, ayudamos a los comercios a aprobar con confianza más pedidos legítimos, eliminar el riesgo de contracargos y combatir de manera inteligente los abusos en reembolsos y devoluciones sin comprometer la experiencia del cliente”.

Para más información, visite a los equipos de Radial y Riskified en MRC Vegas 2026, del 16 al 19 de marzo, en el stand n.º 201 de Riskified. Allí podrá conocer cómo Riskified permite a los principales minoristas del mundo aprobar con confianza más pedidos de comercio electrónico, bloquear el fraude y proteger sus políticas comerciales.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) ayuda a las empresas a impulsar el crecimiento del comercio electrónico anticipándose a los riesgos del fraude. Muchas de las marcas más grandes del mundo y empresas que cotizan en bolsa confían en Riskified para contar con protección garantizada frente a contracargos, combatir el fraude y el abuso de políticas a gran escala, y fortalecer la fidelización de clientes. Desarrollada y gestionada por uno de los equipos más grandes del sector, integrado por analistas de riesgo en comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de inteligencia antifraude y gestión de riesgos basada en inteligencia artificial de Riskified analiza a la persona detrás de cada interacción para ofrecer decisiones en tiempo real y valiosos conocimientos basados en identidad. Más información en riskified.com.

Acerca de Radial

Radial, que pasará a llamarse Paxon, es el mayor proveedor de gestión y envío de pedidos para terceros de América del Norte y también ofrece soluciones integradas de pagos, detección de fraude y comercio omnicanal para marcas modernas y de gran escala. La empresa forma parte de Bnode, especialista digital en logística de paquetería que opera en Europa, América del Norte y la región Asia-Pacífico. Con más de 40 años de experiencia en el sector, Radial adapta sus servicios y soluciones a las necesidades específicas de cada marca. Su equipo acompaña a las empresas a resolver los desafíos más comunes del comercio electrónico, desde operaciones de gestión de pedidos escalables y flexibles que garantizan entregas consistentes hasta la seguridad en las transacciones. Con el compromiso de cumplir cada promesa desde el clic hasta la entrega, Radial ayuda a las marcas a desenvolverse con confianza en un entorno digital en constante evolución y a ofrecer una experiencia de comercio electrónico fluida, segura y de alto nivel.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CONTACTOS DE PRENSA:

Riskified

Cristina Dinozo
Directora sénior de Comunicaciones
press@riskified.com

Chett Mandel
Director de Relaciones con Inversores
ir@riskified.com

Radial

Allie Wutti
Gerente sénior de Habilitación Comercial y Comunicaciones Externas
allwutti@radial.com

Industry:

Riskified

NYSE:RSKD
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGerman

Contacts

CONTACTOS DE PRENSA:

Riskified

Cristina Dinozo
Directora sénior de Comunicaciones
press@riskified.com

Chett Mandel
Director de Relaciones con Inversores
ir@riskified.com

Radial

Allie Wutti
Gerente sénior de Habilitación Comercial y Comunicaciones Externas
allwutti@radial.com

More News From Riskified

Riskified anuncia la expansión de la inteligencia de agentes de IA para proteger a los asistentes de compras de IA nativos de los comerciantes

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en inteligencia de riesgo y fraude para comercio electrónico, anunció hoy la expansión de su plataforma de inteligencia de agentes de IA, una iniciativa que posiciona a la empresa como la protección definitiva para la próxima era del comercio electrónico. A medida que los comerciantes explican sus propios asistentes de compras de IA conversacionales nativos para elevar la experiencia de cliente, Riskified garantiza que estos nuevos punt...

Reserhub alcanza una tasa de aprobación del 93 % y optimiza la experiencia del cliente junto a Riskified

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Reserhub, la plataforma inteligente que centraliza, optimiza e impulsa las ventas directas y el e-commerce para empresas líderes de transporte en autobús y terrestre en América Latina, eligió a Riskified (NYSE:RSKD) como su socio estratégico para la prevención de fraude en e-commerce y la gestión inteligente de riesgos. La plataforma de prevención de fraude y gestión inteligente de riesgos impulsada por IA de Riskified se vale de modelos avanzados de aprendiza...

Riskified revela que uno de cada cuatro dólares en reembolsos corresponde a prácticas abusivas y lanza “Dynamic Returns”

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en fraude e inteligencia de riesgos para el comercio electrónico, publicó hoy un análisis que expone un dilema creciente en la experiencia del cliente: al reforzar los controles para frenar el aumento del abuso en devoluciones y reembolsos, muchos comercios terminan generando, de manera involuntaria, una experiencia más restrictiva y frustrante para sus mejores clientes. Para ayudar a abordar este desafío, Riskified lanzó Dynamic Return...
Back to Newsroom