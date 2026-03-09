Radial elige a Riskified para reforzar la protección contra el fraude en pagos y abusos en reembolsos y devoluciones

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en inteligencia de fraude y riesgo para comercio electrónico, anunció hoy una alianza estratégica con Radial, uno de los principales proveedores logísticos de terceros que pasará a llamarse Paxon a finales de este año. Radial integrará la plataforma de Riskified impulsada por inteligencia artificial para ayudar a sus comercios a aprobar más pedidos legítimos y reducir pérdidas por fraude en pagos, incluidos muchos que utilizan Shopify como plataforma de comercio electrónico.

Radial respalda a muchas de las marcas minoristas más reconocidas del mundo a través de una red global de gestión y envío de pedidos para comercio electrónico con más de 20 centros en América del Norte, lo que permite a los comercios entregar pedidos de manera rápida y rentable. Al incorporar el motor de decisiones antifraude basado en inteligencia artificial de Riskified a su ecosistema comercial, Radial brinda a los comercios la capacidad de ajustar con precisión la experiencia de pago en línea según el nivel de riesgo, sin ralentizar la preparación y el envío de pedidos. Esto también respalda a las marcas que buscan expandirse a nuevos mercados.

Riskified permite a los clientes de Radial tomar decisiones de fraude precisas y en tiempo real en el momento del pago en línea, aprobando o rechazando transacciones con resultados garantizados y asumiendo la responsabilidad financiera total por los contracargos asociados al fraude. Esto es posible gracias a modelos avanzados de aprendizaje automático y a la amplia red global de comercios de Riskified.

Más allá de la prevención del fraude en el momento del pago, la alianza abre la puerta a que Radial amplíe su oferta con la solución Policy Protect de Riskified. Esta herramienta identifica las verdaderas identidades, historiales de compra y patrones de abuso detrás de cada pedido y reclamo, lo que permite a los comercios implementar políticas más efectivas para prevenir reclamos fraudulentos o abusivos, sin dejar de recompensar a los clientes leales.

Los equipos de Radial también podrán aprovechar la plataforma Dispute Resolve de Riskified para optimizar la gestión de contracargos y simplificar el manejo de disputas en nombre de sus comercios. Dispute Resolve centraliza la información y reduce el trabajo manual, lo que ayuda a Radial a recuperar ingresos de manera más eficiente.

“Radial ha desarrollado una red de gestión y envío de pedidos escalable y un conjunto de soluciones comerciales que ayudan a las marcas a entregar pedidos de forma rápida y confiable”, señaló Michael Habermann, director sénior de Soluciones Comerciales de Radial. “Al asociarnos con Riskified, reforzamos ese ecosistema con inteligencia antifraude avanzada, lo que permite a nuestras marcas operar con mayor eficiencia, proteger sus ingresos y ofrecer una experiencia más fluida a lo largo de todo el ciclo de vida del comercio electrónico”.

“Radial aporta una profunda experiencia en comercio y gestión de pedidos a algunos de los minoristas más sofisticados del mundo”, afirmó Max Meister Admoni, responsable global de Alianzas de Riskified. “Al combinar la escala y la solidez operativa de Radial con la inteligencia antifraude y de riesgo basada en inteligencia artificial de Riskified, ayudamos a los comercios a aprobar con confianza más pedidos legítimos, eliminar el riesgo de contracargos y combatir de manera inteligente los abusos en reembolsos y devoluciones sin comprometer la experiencia del cliente”.

Para más información, visite a los equipos de Radial y Riskified en MRC Vegas 2026, del 16 al 19 de marzo, en el stand n.º 201 de Riskified. Allí podrá conocer cómo Riskified permite a los principales minoristas del mundo aprobar con confianza más pedidos de comercio electrónico, bloquear el fraude y proteger sus políticas comerciales.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) ayuda a las empresas a impulsar el crecimiento del comercio electrónico anticipándose a los riesgos del fraude. Muchas de las marcas más grandes del mundo y empresas que cotizan en bolsa confían en Riskified para contar con protección garantizada frente a contracargos, combatir el fraude y el abuso de políticas a gran escala, y fortalecer la fidelización de clientes. Desarrollada y gestionada por uno de los equipos más grandes del sector, integrado por analistas de riesgo en comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de inteligencia antifraude y gestión de riesgos basada en inteligencia artificial de Riskified analiza a la persona detrás de cada interacción para ofrecer decisiones en tiempo real y valiosos conocimientos basados en identidad. Más información en riskified.com.

Acerca de Radial

Radial, que pasará a llamarse Paxon, es el mayor proveedor de gestión y envío de pedidos para terceros de América del Norte y también ofrece soluciones integradas de pagos, detección de fraude y comercio omnicanal para marcas modernas y de gran escala. La empresa forma parte de Bnode, especialista digital en logística de paquetería que opera en Europa, América del Norte y la región Asia-Pacífico. Con más de 40 años de experiencia en el sector, Radial adapta sus servicios y soluciones a las necesidades específicas de cada marca. Su equipo acompaña a las empresas a resolver los desafíos más comunes del comercio electrónico, desde operaciones de gestión de pedidos escalables y flexibles que garantizan entregas consistentes hasta la seguridad en las transacciones. Con el compromiso de cumplir cada promesa desde el clic hasta la entrega, Radial ayuda a las marcas a desenvolverse con confianza en un entorno digital en constante evolución y a ofrecer una experiencia de comercio electrónico fluida, segura y de alto nivel.

