Operio Group, designado distribuidor de Schaefer Technologies en el Reino Unido y la Unión Europea

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Operio Group ha firmado un acuerdo de distribución con Schaefer Technologies, fabricante de equipos semiautomáticos de encapsulación. El grupo empresarial, que está construyendo una red global de marcas para la industria de fabricación de formas sólidas farmacéuticas, se convierte en el distribuidor oficial de los productos de Schaefer Technologies en el Reino Unido y la Unión Europea.

Schaefer Technologies desarrolla sistemas semiautomáticos de llenado de cápsulas, incluidos equipos que producen cápsulas selladas con banda para formulaciones líquidas y en pellet, utilizadas por fabricantes de productos nutracéuticos y farmacéuticos.

Los equipos directivos de ambas empresas trabajaron juntos para cerrar el acuerdo, entre ellos Kevin Schaefer, director ejecutivo de Schaefer Technologies Inc., y Alastair Sanderson, director de Desarrollo de Negocio de Operio Group.

«En Schaefer Technologies estamos muy entusiasmados con nuestra nueva colaboración con Operio Group», afirmó Schaefer. «Su profundo conocimiento del mercado de equipos farmacéuticos los convierte en un socio estratégico, mientras combinamos nuestra experiencia en llenado de cápsulas con su compromiso con el desarrollo de productos y la atención al cliente. Aprovechamos también para agradecer a Garry y Suzanne Coleman, de Glenvale Packaging, por su colaboración durante los últimos 29 años. Como nuestros representantes en Europa desde 1997, Glenvale contribuyó decisivamente a consolidar la presencia de Schaefer Technologies en el mercado europeo. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida».

«Estamos muy orgullosos de nuestra alianza con Schaefer Technologies», afirmó Declan McLaughlin, director ejecutivo de Operio Group. «En Operio Group, nuestra misión es consolidarnos como el proveedor líder mundial de fabricación, servicio y asistencia para equipos de llenado de cápsulas y prensas de comprimidos destinados a las industrias farmacéutica y nutracéutica. Esta colaboración nos acerca un paso más a ese objetivo, y estamos totalmente comprometidos a brindar el servicio y soporte de primer nivel que los clientes esperan de la marca Schaefer Technologies».

«Es un verdadero honor trabajar con Schaefer Technologies», añadió Alastair Sanderson. «En Operio Group hemos identificado desde hace tiempo la necesidad de incorporar soluciones semiautomáticas de llenado de cápsulas a nuestra cartera. Los equipos de Schaefer nos permiten respaldar de manera más eficiente a los fabricantes que trabajan con polvos, pellets y cápsulas rellenas de líquidos».

Gracias a esta alianza, Operio Group se encargará de la comercialización y distribución de los sistemas de encapsulación de Schaefer Technologies en el Reino Unido y la Unión Europea, fortaleciendo así su portafolio de equipos para la fabricación de cápsulas.

Acerca de Operio Group

Operio Group es un grupo empresarial que reúne varias empresas especializadas en ofrecer equipos, herramientas, ingredientes y asesoramiento técnico a los sectores nutracéutico, farmacéutico y de fabricación de formas sólidas.

Para más información, visite: www.operiogroup.com

Acerca de Schaefer Technologies Inc.

Schaefer Technologies Inc. fabrica equipos semiautomáticos de llenado de cápsulas, incluidos sistemas diseñados para cápsulas selladas con banda, utilizados en formulaciones líquidas y en pellet.

Para más información, visite: www.schaefertechnologies.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.