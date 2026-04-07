Textron Aviation riceve il primo ordine militare per il Cessna SkyCourier, lanciando il velivolo nel mercato globale della difesa

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., società del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che il Belgio ha selezionato il Cessna SkyCourier come ultimo veicolo per missioni speciali, ordinando cinque velivoli multiruolo per supportare le Forze Speciali del Paese. La scelta lancia lo SkyCourier nel mercato globale della difesa per la prima volta e rafforza la capacità di trasporto aereo del Belgio grazie a una piattaforma robusta e flessibile, realizzata per missioni impegnative.

La flotta belga di SkyCourier consentirà il movimento rapido di personale e apparecchiature a supporto della logistica e delle operazioni di evacuazione medica e di risposta alle crisi.

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